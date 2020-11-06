Виталий Кличко официально признан победителем выборов мэра Киева: за него проголосовали более 50% избирателей.

Официальные результаты сегодня объявила на брифинге Киевская городская территориальная избирательная комиссия.

“Наибольшее количество голосов избирателей набрал кандидат на должность городского главы Кличко Виталий Владимирович. Количество голосов, отданных за него, 365 тысяч 161, что составляет 50,52%”, – объявили во время брифинга.

В связи с тем, что действующий мэр столицы Кличко набирает более 50% голосов, второго тура выборов в Киеве не будет.

Количество голосов избирателей, поданных за других кандидатов на должность городского головы столицы:

• за Ирину Верещук, кандидата от “Слуги народа”, проголосовали 39 321 человек;

• за Алексея Кучеренко (от “Батькивщины”) проголосовали 45 823 избирателя;

• за Александра Попова (ОПЗЖ) отдали голоса 68 757 человек;

• за Сергея Притулу (“Голос”) проголосовали 56 900 избирателей;

• за Борислава Березу (“Эко партия Березы”) – 7448 избирателей;

• за Сергея Гусовского (“За майбутне”) – 3119 избирателей;

• за Андрея Ильенко (ВО “Свобода”) – 14 519 избирателей;

• за Александра Омельченко – 21 542 избирателя;

• за Андрея Пальчевского – 38 360 избирателей;

• за Игоря Смешко – 22 418 избирателей;

• за Николая Томенко – 15 039 избирателей;

• за ведущую Елену Филонову проголосовали 456 избирателей;

• за Егора Фирсова – 2759 избирателей;

• за Сергея Шахова – 1608 избирателей;

• за Диану Гранцеву – 844 избирателя;

• за Юрия Левченко – 6570 избирателей;

• за Михаила Поживанова (Радикальная партия Олега Ляшко) – 1388 избирателей;

• за Максима Гольдарба – 1659 избирателей.