В Киеве на базе платформы эмоциональной поддержки, которую создал Мониторинговый центр по противодействию коронавирусу COVID-19, будет работать виртуальный детский сад.

Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

“Детсад” заработает с 23 апреля. К проведению онлайн-занятий привлекли профессиональных преподавателей.

“Город делает все, чтобы не только предотвратить распространение вируса, но и поддержать киевлян, которые находятся дома на карантине. Все большую популярность приобретает виртуальная платформа эмоциональной поддержки, которую запустили на базе Мониторингового центра по противодействию COVID-19. С 23 апреля к сервисам на платформе добавляется еще и виртуальный детский сад. Это будут активности для детей от 4 до 6 лет. К проведению занятий привлекли профессиональных преподавателей“, – подчеркнул Кличко.

Он уточнил, что в данный момент четверть посетителей виртуальной платформы – не киевляне, и количество посетителей из других городов постоянно растет.

“Мы будем расширять возможности нашей виртуальной платформы для максимальной помощи всем, кому она нужна. А также наши специалисты готовы максимально помочь другим регионам в создании подобных сервисов”, – заверил Кличко.

Стоит отметить, что пользователи виртуальной платформы могут, в частности, воспользоваться консультациями тренеров по психоэмоциональной поддержке, онлайн-курсами, спортивными онлайн-тренировками, осуществить виртуальные экскурсии по музеям и театрам столицы.

(На видео – с 3:34)