Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

“Наш Мониторинговый центр по противодействию COVID-19 запустил виртуальную платформу эмоциональной поддержки. Это бесплатный ресурс для киевлян и, в первую очередь, для тех, кому нужна эмоционально-психологическая помощь. Консультации предоставляют специалисты – тренеры образовательного хаба нашего города”, – отметил Кличко.

Он уточнил, что на сайте moncenter.eduhub.in.ua жители столицы могут получить персональную консультацию, не выходя из дома. С киевлянами почти круглосуточно общаются 20 специалистов.

“Также те, кто хочет с пользой провести время дома, найдут на сайте различные онлайн-курсы. Благодаря платформе есть возможность проводить и спортивные онлайн-тренировки. Можно также осуществить виртуальные экскурсии по лучшим музеям столицы, которые сейчас временно закрыты”, – рассказал Кличко.

(На видео – с 4:44)