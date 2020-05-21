Мэр Киева Виталий Кличко заверил, что тарифы на холодную воду и водоотвод в столице повышаться не будут.

Такое заявление он сделал сегодня на брифинге.

Так, на днях “Киевводоканал” опубликовал сообщение о планах повысить тарифы компании на услуги водоснабжения и водоотвода еще на 19 % (с января 2021 года).

“Мы понимаем, что цена на услуги формируется, исходя из объективных расходов. В частности, стоимости электроэнергии, зарплаты персонала и других. Но мы должны учесть и платежеспособность людей, что значительно снизилась из-за карантинных мероприятий. Поэтому городские власти не позволят повышать тарифы на холодную воду и водоотвод”, – подчеркнул Кличко.

(На видео – с 5:15)

Стоит отметить, что “Киевводоканал” предложил установить тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу для потребителей столицы на 2021 год в размере 27,35 грн (с НДС) за 1 кубометр. Из них 14,74 грн – за 1 куб.м водоснабжения и 12,61 грн – за водоотвод.

Сейчас это сообщение исчезло с сайта компании.

В данный момент 1 кубометр холодной воды стоит 22,992 грн.