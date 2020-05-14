Тарифы на проезд в общественном транспорте Киева не планируется повышать после ослабления карантина.

Об этом заявил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

“Мы не рассматриваем вопрос повышения тарифов на проезд в общественном транспорте столицы. Для нас сейчас главное – без эксцессов восстановить полноценную работу транспорта. Но опять же: мы, как и многие другие страны, продолжаем жить в режиме чрезвычайной ситуации”, – отметил Кличко.

В связи с этим он призвал жителей столицы, для их безопасности, пользоваться общественным транспортом только, “чтобы добраться на работу и с работы”, а также – “в неотложных делах”.

“Мы до сих пор не застрахованы от инфекционного взрыва. Подчеркну, что предприятие “Киевпастранс” продолжает дезинфекцию подвижного состава. Делает это трижды в сутки. И будет делать дальше”, – рассказал Кличко.

(На видео – с 8:15)