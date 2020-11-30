Экс-глава Совета нацбезопасности и обороны Александр Данилюк, экс-генпрокурор Руслан Рябошапка и бывший министр иностранных дел Павел Климкин заявили, что объединили усилия и создали платформу для выхода Украины из нескольких кризисов.

Заявление о создании “Центра устойчивости и развития государства” появилось в Facebook Павла Климкина.

В нем говорится, что Украина столкнулась с экономическим, финансовым и пандемическим кризисами. На фоне войны на Донбассе проблемы Украины обострились и требуют немедленного решения.

“Сегодняшняя власть не может предложить обществу адекватные решения. Украинцы дезориентированы популистскими заявлениями и лозунгами, которые подменяют конкретные действия. Мы не можем оставаться в стороне, пассивно наблюдая за уничтожением уже достигнутого и постепенным разрушением государственности”, – говорится в заявлении.

Поэтому Климкин, Рябошапка и Данилюк создали новую платформу для выработки конкретных профессиональных решений по реагированию на актуальные вызовы, а также сформировали команду, которая способна их воплотить.

Известно, что приоритетными направлениями деятельности “Центра устойчивости и развития государства” являются национальная безопасность, верховенство права, деолигархизация и антикоррупция. По словам основателей платформы, это направления, в которых сейчас происходит наибольший регресс.

“Нашей целью является построение современной системы национальной безопасности на основе устойчивости государства, создание прозрачной и эффективной системы управления государством, установление справедливости и равных условий для экономического развития через деолигархизацию, честные суды и обеспечения наказания коррупционеров, реформирование органов правопорядка, которые будут защищать всех, а не избранных”, – говорится в заявлении.