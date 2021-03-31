Третья волна коронавируса в Киеве и Украине в целом отличается от предыдущих двух, ведь осложняется опасными штаммами. Поэтому необходимо срочно наращивать штат врачей для COVID-отделений.

Об этом в интервью “Главкому” заявила глава Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной политики Марина Порошенко.

“Безусловно, нужно готовить дополнительных медицинских работников для “ковидных” отделений. Можно перепрофилировать врачей и медицинских сестер. Но когда я смотрю, как выплачивают обещанные 300% надбавки, которые по факту измеряются 150-200 гривнами, это выглядит не стимулированием врачей, а большим обманом. Это – издевательство над ним. Так же и со страхованием медперсонала. Когда только около 10% семей получили страховую компенсацию за умершего работника больницы”, – заявила Марина Порошенко.

При этом нардеп заметила, что сотни родственников вынуждены обивать пороги госучреждений, чтобы доказать, что умерший заразился при исполнении профессиональных обязанностей. В частности, она вспомнила случай со смертью врача из Почаева Ивана Венжиновича, родные которого не могли получить обещанной компенсации после его смерти.

По словам Порошенко, при сегодняшней динамике распространения коронавируса подготовленных кроватей не хватает постоянно.

“Нужно будет открывать все новые и новые отделения, подводить к ним кислород. Из резервного фонда столицы буквально на прошлой неделе было выделено 23 млн гривен на оборудование дополнительных кроватей кислородом. Но возможности коммунальных медицинских учреждений не безграничны. И уже давно надо было привлекать ведомственные больницы, которые подчинены Кабинету Министров. Но уже год все остается на уровне заявлений министра Степанова и его подчиненных. Если центральная власть и в дальнейшем будет саботировать работу в этом направлении, то коллапс будет неизбежен. Мне странно, что этого не понимают в Кабмине и Офисе президента”, – говорит Марина Порошенко.