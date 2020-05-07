В столице РФ количество заболеваний коронавирусом более чем в три раза превышает официальные данные.

Об этом сообщает международное информационное агентство Reuters.

В четверг мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что реальное количество случаев коронавируса в российской столице составляет около 300 тысяч человек, что более чем в три раза превышает официальный показатель.

Между тем, по официальным данным в Москве зафиксировали 92 676 случая.