Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины.
В течение суток скончались еще 10 человек. Количество летальных случаев возросло с 151 до 161.
Выздоровели еще 8 человек (количество выздоровевших возросло с 359 до 367).
“По состоянию на 9:00 21 апреля в Украине 6125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 161 летальный, 367 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 415 новых случаев”, – сказано в сообщении.
Случаи заражения зафиксированы во всех регионах Украины:
• Винницкая область – 338 случаев;
• Волынская область – 174 случая;
• Днепропетровская область – 122 случая;
• Донецкая область – 16 случаев;
• Житомирская область – 270 случаев;
• Закарпатская область – 205 случаев;
• Запорожская область – 137 случаев;
• Ивано-Франковская область – 556 случаев;
• Кировоградская область – 247 случаев;
• город Киев – 892 случая;
• Киевская область – 356 случаев;
• Львовская область – 256 случаев;
• Луганская область – 25 случаев;
• Николаевская область – 41 случай;
• Одесская область – 146 случаев;
• Полтавская область – 101 случай;
• Ровенская область – 341 случай;
• Сумская область – 84 случая;
• Тернопольская область – 435 случаев;
• Харьковская область – 77 случаев;
• Херсонская область – 70 случаев;
• Хмельницкая область – 49 случаев;
• Черновицкая область – 988 случаев;
• Черкасская область – 186 случаев;
• Черниговская область – 13 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 21 апреля в Центр поступило 710 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 18532 сообщения о подозрении на COVID-19.
- По состоянию на 20 апреля в Украине было зарегистрировано 5710 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из них 151 летальный, 359 пациентов выздоровели.