В Украине зафиксировано 6125 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки было подтверждено 415 новых случаев.

Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины.

В течение суток скончались еще 10 человек. Количество летальных случаев возросло с 151 до 161.

Выздоровели еще 8 человек (количество выздоровевших возросло с 359 до 367).

“По состоянию на 9:00 21 апреля в Украине 6125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 161 летальный, 367 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 415 новых случаев”, – сказано в сообщении.

Случаи заражения зафиксированы во всех регионах Украины:

• Винницкая область – 338 случаев;

• Волынская область – 174 случая;

• Днепропетровская область – 122 случая;

• Донецкая область – 16 случаев;

• Житомирская область – 270 случаев;

• Закарпатская область – 205 случаев;

• Запорожская область – 137 случаев;

• Ивано-Франковская область – 556 случаев;

• Кировоградская область – 247 случаев;

• город Киев – 892 случая;

• Киевская область – 356 случаев;

• Львовская область – 256 случаев;

• Луганская область – 25 случаев;

• Николаевская область – 41 случай;

• Одесская область – 146 случаев;

• Полтавская область – 101 случай;

• Ровенская область – 341 случай;

• Сумская область – 84 случая;

• Тернопольская область – 435 случаев;

• Харьковская область – 77 случаев;

• Херсонская область – 70 случаев;

• Хмельницкая область – 49 случаев;

• Черновицкая область – 988 случаев;

• Черкасская область – 186 случаев;

• Черниговская область – 13 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 21 апреля в Центр поступило 710 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 18532 сообщения о подозрении на COVID-19.