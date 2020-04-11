Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).
По данным центра, странами, где зафиксировано наибольшее количество смертей остаются США, Италия, Испания и Франция.
В США зарегистрировано 18 тыс. 586 смертных случаев и 496 тыс. 535 инфицированных, Италии – 18 тыс. 849 (147 тыс. 577), Испании – 13 тыс. 197 (158 тыс. 273), Франции – 13 тыс. 197 (125 тыс. 931).
Всего в мире зафиксировано 1698419 инфицированных.
В свою очередь, выздоровели – 376 677 человек.
- В Украине по состоянию на утро 10 апреля зафиксировано 2203 случая коронавирусной болезни COVID-19. За сутки подтверждено 311 новых случаев.