По состоянию на утро субботы общее количество умерших от коронавируса в мире составляет 102 764 человека.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

По данным центра, странами, где зафиксировано наибольшее количество смертей остаются США, Италия, Испания и Франция.

В США зарегистрировано 18 тыс. 586 смертных случаев и 496 тыс. 535 инфицированных, Италии – 18 тыс. 849 (147 тыс. 577), Испании – 13 тыс. 197 (158 тыс. 273), Франции – 13 тыс. 197 (125 тыс. 931).

Всего в мире зафиксировано 1698419 инфицированных.

В свою очередь, выздоровели – 376 677 человек.