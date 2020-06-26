Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, на сколько увеличилось количество тестов на коронавирус за время эпидемии.

Об этом сообщила пресс-служба МОЗ в Telegram.

“Если вы посмотрите на тесты, то в начале апреля мы делали 250-300 ПЦР-тестов в сутки. Сегодня этот показатель – 14 тысяч”, – рассказал министр.

По словам Степанова, в министерстве возобновили систему лабораторных центров.

“Мы переквалифицировали и переобучили врачей-лаборантов, чтобы прийти к таким результатам. Мы вввели стандарты лечения, которые показывают свою эффективность”, – заявил он.