В Украине по состоянию на 26 июня подтверждено 41 117 случаев COVID-19, за сутки обнаружили 1109 новых случаев.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте СНБО.

Всего от коронавирусной инфекции умерли 1086 человек, из них 19 – за последние сутки.

Выздоровели уже 18 299 человек, за сутки – 541.

Больше всего новых случаев обнаружили во Львовской области – 209, м. Киеве – 113, Ровенской области – 116, Закарпатской области – 93, Хмельницкой области -79, Волынской области -72.

Новых случаев COVID-19 не выявили только в Запорожской области.