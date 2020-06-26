Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте СНБО.
Всего от коронавирусной инфекции умерли 1086 человек, из них 19 – за последние сутки.
Выздоровели уже 18 299 человек, за сутки – 541.
Больше всего новых случаев обнаружили во Львовской области – 209, м. Киеве – 113, Ровенской области – 116, Закарпатской области – 93, Хмельницкой области -79, Волынской области -72.
Новых случаев COVID-19 не выявили только в Запорожской области.
- Министерство охраны здоровья готовится к разворачиванию второй волны больниц из-за увеличения количества больных COVID-19.
- Украина попала в список стран “красной зоны” по распространению коронавируса.
- Кабинет Министров решил продлить действие адаптивного карантина на территории Украины до 31 июля 2020 года.