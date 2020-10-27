Бывший Король Бельгии впервые встретился со своей внебрачной дочерью

Об этом пишет Reuters.

Встреча состоялась в королевской резиденции, замке Бельведер, в пригороде Брюсселя.

“В это воскресенье, 25 октября, была открыта новая глава, наполненная эмоциями, умиротворением, взаимопониманием и надеждой. Наша встреча произошла в замке Бельведер, встреча, во время которой каждый из нас смог спокойно и с сочувствием выразить свои чувства и переживания. После потрясений, ран и страданий наступает время прощения, исцеления и примирения. Это терпеливый и порой трудный путь, по которому мы решительно решили идти вместе”, – говорится в заявлении короля, королевы Паолы и Дельфины.

Отметим, что в январе нынешнего года стало известно, что Альберт II признал Дельфину Боэль своей внебрачной дочерью. Решение было принято после получения результатов ДНК-теста. Судебная тяжба между Боэль и Королем продолжалась с 2013 года.