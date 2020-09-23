Бывший модератор контента на видеохостинге YouTube Джейн Доу подала иск против компании. По мнению женщины, работодатель не смог защитить ее и коллег от морального вреда.

Об этом сообщает американский телеканал CNBC.

Иск подан в Верховный суд Калифорнии, округ Сан-Матео (США).

В нем говорится, что истец была вынуждена просматривать видеоролики с контентом, где были сцены убийств, абортов, изнасилований, насилия против детей, нанесения увечий животным и самоубийств.

Джейн Доу отмечает, что компания не защитила ее и коллег от психологических травм (возникших вследствие ежедневного просмотра подобного жестокого контента). Так, тысячи модераторов YouTube ежедневно часами должны были просматривать видеоролики, содержащие контент со сценами жестокости.

В иске говорится, что YouTube не соблюдала свои собственные стандарты модерации и не оказывала адекватной помощи модераторам.

Женщина работала на YouTube через кадровое агентство Collabera с 2018-го по 2019 годы.

Доу настаивает, что за время работы у нее развились симптомы тревоги, депрессии, посттравматического стрессового расстройства. В иске говорится, что женщине начали сниться кошмары, у нее начались панические атаки, и она не могла находиться в людных местах из-за “боязни массовых расстрелов”, информирует издание The Verge.

“У нее проблемы со сном, а когда она засыпает, ей снятся кошмары. Она часто не спит по ночам, а пытаясь заснуть, она прокручивает в голове увиденные ролики. Она не может находиться в людных местах, в том числе на концертах и мероприятиях, потому что боится массовых расстрелов. У нее бывают тяжелые и изнуряющие панические атаки”, — говорится в иске.

По словам Доу, велнес-тренеры YouTube (“инструкторы по здоровью”) часто не имеют медицинской подготовки и недоступны для модераторов, работающих в ночное время.

Один из тренеров посоветовал истице “принять запрещенные препараты”, а другой посоветовал ее коллеге “довериться Богу”, сообщает Business Insider со ссылкой на иск.

Модераторы якобы сталкивались с переработками из-за “хронической нехватки персонала”, и им не позволяли рассказать о ситуации на работе (из-за соглашения о неразглашении).

В иске отмечается, что потенциальных сотрудников должным образом не предупреждают о возможном влиянии работы на их психику, а YouTube не обеспечивает технологические меры безопасности (например, не размывает графические изображения и так далее).

Стажерам говорили, что при плохом самочувствии они могут выйти из комнаты, но те боятся это делать из-за опасений потерять рабочее место.

В иске также указано, что модераторы YouTube не должны просматривать графический контент более четырех часов в день, но из-за “хронической нехватки персонала” на рабочих местах этот лимит “регулярно” превышался.

Бывшая сотрудница требует компенсацию за перенесенную травму и лечение. Она также настаивает на создании фонда, который бы покрывал расходы модераторов на лечение от психических расстройств.