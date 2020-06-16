Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Уточняется, что утечка секретных данных была предотвращена спецслужбой в сфере боевой готовности Вооруженных сил.

Секретную информацию пытался передать российским спецслужбам командир боевого корабля ВМС.

Отмечается, что капитан 2 ранга был завербован россиянами во время его визита во временно оккупированный Крым. Вернувшись к месту дислокации, командир корабля собирал информацию с ограниченным доступом, чтобы передать ее российским спецслужбам.

“Полученные сведения фигурант планировал передать иностранным кураторам после выезда на постоянное место жительства в аннексированном полуострове. Для этого в ближайшее время он собирался уволиться из рядов Вооруженных сил Украины”, – сказано в сообщении.

По факту открыто уголовное производство, а военнослужащий в данный момент отстранен от занимаемой должности.