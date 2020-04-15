Служба безпеки України (СБУ) викрила діяльність банди, яка причетна до 18 терактів в різних регіонах України.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Угрупованням керував кримінальний авторитет, раніше судимий житель тимчасово окупованого Криму “Арієць”.

Зловмисники спеціалізувалися на вчиненні особливо тяжких злочинів, в тому числі на замовлення інших осіб. Для цього вони координували свою діяльність з підконтрольними спецслужбам РФ представниками кримінальних кіл Росії.

За даними СБУ, учасники угруповання причетні до близько 18 терористичних актів в Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Полтавській областях, а саме: мінування і підпали житлових та комерційних будівель, в яких знаходилися люди.

Під час обшуків вилучили 16 одиниць вогнепальної зброї, майже 1700 патронів, гранати, електронні та паперові носії інформації з відомостями про об’єкти нападу і потерпілих. Також знайшли близько 200 000 гривень та 3000 євро, отримані злочинним шляхом.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 258 ККУ (терористичний акт). Ватажкам угруповання оголосили підозри, їх заарештували без права на заставу.