Об этом сообщили на странице ведомства в Твиттер.

14 января, во вторник, в Белом доме генерал Джон Рэймонд, возглавивший Космические силы США, официально присягнул на верность стране.

Во время церемонии Пенс заявил, что ряды Космических сил США пополнят тысячи служащих.

Как известно, Рэймонд приступил к исполнению своих обязанностей 20 декабря 2019, после подписания президентом Дональдом Трампом закона, согласно которому в состав вооруженных сил страны был введен новый род войск.

“Космические силы помогут нам сдерживать агрессию и контролировать ситуацию на максимальной высоте”, – заявлял Трамп.

Во время церемонии Майк Пенс заявил, что президент убежден в том, что “Соединенные Штаты должны сохранять доминирование в космическом пространстве так же, как на земле, в море и воздухе”.

  • 21 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны (NDAA), предусматривающий  создание космических войск и строительство стены на южной границе.