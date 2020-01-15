Об этом сообщили на странице ведомства в Твиттер.

14 января, во вторник, в Белом доме генерал Джон Рэймонд, возглавивший Космические силы США, официально присягнул на верность стране.

Во время церемонии Пенс заявил, что ряды Космических сил США пополнят тысячи служащих.

WATCH: Vice President @Mike_Pence swears in General Jay Raymond as the first Chief of Space Operations for @SpaceForceDoD President Trump’s promise to establish the U.S. Space Force has been fulfilled! pic.twitter.com/cTCJVSg1u9 — Trump War Room — Text FIGHT to 88022 (@TrumpWarRoom) 14 января 2020 г.

Earlier today, @SpaceForceCSO Gen. John W. Raymond became the first ever Chief of Space Operations. @VP Vice President Mike Pence swore him in during a ceremony at the White House. pic.twitter.com/2zUnJBxmDc — United States Space Force (@SpaceForceDoD) 15 января 2020 г.

Как известно, Рэймонд приступил к исполнению своих обязанностей 20 декабря 2019, после подписания президентом Дональдом Трампом закона, согласно которому в состав вооруженных сил страны был введен новый род войск.

“Космические силы помогут нам сдерживать агрессию и контролировать ситуацию на максимальной высоте”, – заявлял Трамп.

Во время церемонии Майк Пенс заявил, что президент убежден в том, что “Соединенные Штаты должны сохранять доминирование в космическом пространстве так же, как на земле, в море и воздухе”.