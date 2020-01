Об этом сообщили на странице ведомства в Твиттер.

14 января, во вторник, в Белом доме генерал Джон Рэймонд, возглавивший Космические силы США, официально присягнул на верность стране.

Во время церемонии Пенс заявил, что ряды Космических сил США пополнят тысячи служащих.

WATCH: Vice President @Mike_Pence swears in General Jay Raymond as the first Chief of Space Operations for @SpaceForceDoD

President Trump’s promise to establish the U.S. Space Force has been fulfilled! pic.twitter.com/cTCJVSg1u9

— Trump War Room — Text FIGHT to 88022 (@TrumpWarRoom) 14 января 2020 г.