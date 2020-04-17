Об этом сообщает замминистра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

“Заболевание проходит почти бессимптомно. Состояние здоровье стабильное. Генерал Балан с сегодняшнего дня находится на самоизоляции”, – пишет он.

Уточняется, что все личности, которые контактировали с командующим, пройдут тестирование на коронавирус уже в ближайшее время.

“Национальная гвардия продолжает выполнять свои задачи в полном объеме. Обязанности Командующего Национальной гвардии исполняет первый заместитель – генерал-лейтенант Владимир Кондратюк”, – пояснил Геращенко.