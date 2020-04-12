Соответствующее видеообращение обнародовано на Facebook-странице митрополита.

По словам Епифания, из-за пандемии коронавируса верующим необходимо позаботиться об окружающих и оставаться дома.

“Один из самых ответственных способов нашей помощи сейчас – это оставаться дома, в самоограничении из-за большой заботы о своих ближних. Но даже из собственного дома мы способны совершать добрые дела: молиться за свою семью, за врачей, за больных, за всех тех, кто нуждается сегодня в духовной опоре. Общаться с родными и друзьями по телефону или другими современными средствами связи… Сделать добровольное пожертвование или благотворительный взнос”, – отметил он.

Читайте также: В Вербное воскресенье церковные служения пройдут онлайн

Настоятель ПЦУ уточнил, что из-за карантинных ограничений в Украине верующие не смогут собраться на богослужение в Вербное воскресенье, однако “священнослужители ПЦУ будут в молитве рядом”.

“Страстная неделя начинается уже завтра светлым праздником Входа Господня в Иерусалим… К сожалению, из-за распространения опасной болезни мы не можем собраться на совместное освящение ивовой лозы. Поэтому я желаю каждому из вас встретить праздник Входа Господня в Иерусалим как вхождение Сына Божьего в ваши сердца, души и всю жизнь”, – подчеркнул Епифаний.

“И светлая радость Пасхи наполнит и ваш дом. Ведь церковь – со всеми вами!” – подытожил предстоятель ПЦУ.

Церква з Тобою! Відеозвернення з нагоди свята Входу Господнього у Єрусалим Ось завершується свята Чотиридесятниця і розпочинається Страсна седмиця – час особливих молитовних спогадів про несправедливе осудження, страждання і Хресну смерть Спасителя. Закликаю усіх вас постаратися стишити в собі всі пристрасті та прикрасити душі стриманістю, мудрістю та милосердям. Завтра відзначатимемо світле свято – Вхід Господній у Єрусалим. На жаль, через карантинні обмеження ми не можемо зібратися на спільне освячення вербової лози. Але ми, священнослужителі Православної Церкви України, будемо в молитві поруч. Бажаю кожному зустріти свято Входу Господнього в Єрусалим як входження Сина Божого у ваші серця, в душі, в ціле життя! Опубліковано Митрополит Епіфаній Субота, 11 квітня 2020 р.