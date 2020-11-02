Об этом заявил глава комитета Денис Монастырский во время заседания согласительного совета ВР.
“Количество заболевших говорит о необходимости введения дополнительной административной ответственности за неношение защитных масок в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте. Это законопроект №3891 … Я предлагаю представителям фракций присоединиться к работе в комитете. В среду как раз мы рассмотрим его на комитете”, – отметил нардеп.
Монастырский предложил рассмотреть этот документ в сессионном зале уже 5-6 ноября.
Нардеп отметил, что предусматривается ответственность для граждан в размере от 170 до 255 гривен.
- Министр охраны здоровья Максим Степанов призвал народных депутатов поддержать правительственный законопроект об усилении ответственности за несоблюдение противоэпидемических мероприятий.