4 ноября комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рассмотрит законопроект №3891 о повышении штрафов за неношение масок.

Об этом заявил глава комитета Денис Монастырский во время заседания согласительного совета ВР.

“Количество заболевших говорит о необходимости введения дополнительной административной ответственности за неношение защитных масок в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте. Это законопроект №3891 … Я предлагаю представителям фракций присоединиться к работе в комитете. В среду как раз мы рассмотрим его на комитете”, – отметил нардеп.

Монастырский предложил рассмотреть этот документ в сессионном зале уже 5-6 ноября.

Нардеп отметил, что предусматривается ответственность для граждан в размере от 170 до 255 гривен.