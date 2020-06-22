Об этом сообщается на сайте Парламента.

Отмечается, что члены комитета рассмотрели законопроект №3010 и альтернативный к нему законопроект №3010-1. Авторы проектов объяснили, что они необходимы, чтобы законодательно урегулировать частную детективную практику.

“В Украине этот вид услуг на законодательном уровне до сих пор не определен. Вместе с тем детективная деятельность указана в КВЭД – 2010 как один из видов хозяйственной деятельности. Поэтому принятие проекта о частной детективной деятельности позволит на законодательном уровне поставить такой вид деятельности под надлежащий контроль государства”, – отмечается в сообщении.

По результатам обсуждения комитет рекомендовал принять за основу законопроект №3010, а законопроект №3010-1 – отклонить.