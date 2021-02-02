Компания Google объявила, что закрывает свою студию по разработке игр Stadia и переориентирует ее на трансляцию контента от других разработчиков.

Об этом пишет The Verge.

“Создание лучших в своем классе игр с нуля требует многих лет и значительных инвестиций, а стоимость растет в геометрической прогрессии. Принимая во внимание нашу направленность на использование проверенных технологий Stadia, а также на углубление нашего делового партнёрства, мы решили, что не будем больше инвестировать в предоставление эксклюзивного контента от нашей внутренней команды разработчиков SG&E [Stadia Games and Entertainment]”, – говорится в сообщении в блоге Фила Харрисона, вице-президента Google и генерального менеджера Stadia.

Google закрывает свои игровые студии в Лос-Анджелесе и Монреале, которые существовали под брендом Stadia Games and Entertainment. В компании сообщили, что большая часть команды SG&E перейдет на новые должности, но Джейд Рэймонд – ветеран индустрии Ubisoft и EA, которую привлекли для руководства Stadia, полностью покинет компанию.

Сама Stadia, наряду с услугой подписки Stadia Pro за 10 долларов, будет продолжать существовать в будущем. Google и дальше попытается обеспечивать эксклюзивные сторонние игры через свою подписку.

Релиз сервиса Google Stadia состоялся 19 ноября 2019 года.