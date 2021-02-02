Об этом пишет The Verge.
“Создание лучших в своем классе игр с нуля требует многих лет и значительных инвестиций, а стоимость растет в геометрической прогрессии. Принимая во внимание нашу направленность на использование проверенных технологий Stadia, а также на углубление нашего делового партнёрства, мы решили, что не будем больше инвестировать в предоставление эксклюзивного контента от нашей внутренней команды разработчиков SG&E [Stadia Games and Entertainment]”, – говорится в сообщении в блоге Фила Харрисона, вице-президента Google и генерального менеджера Stadia.
Google закрывает свои игровые студии в Лос-Анджелесе и Монреале, которые существовали под брендом Stadia Games and Entertainment. В компании сообщили, что большая часть команды SG&E перейдет на новые должности, но Джейд Рэймонд – ветеран индустрии Ubisoft и EA, которую привлекли для руководства Stadia, полностью покинет компанию.
Сама Stadia, наряду с услугой подписки Stadia Pro за 10 долларов, будет продолжать существовать в будущем. Google и дальше попытается обеспечивать эксклюзивные сторонние игры через свою подписку.
Релиз сервиса Google Stadia состоялся 19 ноября 2019 года.
- Ранее сообщалось, что корпорация Google и автопроизводитель Ford заявили о подписании партнерского соглашения на шесть лет. Согласно договору, Google будет отвечать за наращивание технических возможностей автомобилей, а также предоставит облачные вычислительные мощности и другие технологические услуги.