Об этом сообщается на сайте компании.
Компания из США EDsmart, которая владеет одноименным образовательным порталом, запустила необычный конкурс. Она t предложили фанатам “Гарри Поттера” устроиться на “работу мечты”, основной задачей на которой будет просмотр всех частей серий фильмов “Гарри Поттера” и “Фантастических тварей” без остановки, ведя трансляцию в соцсетях. Речь идет о 10 кинолентах продолжительностью более 25 часов (1446 минут). За каждый час просмотра пяти отобранным “сотрудникам” заплатят по $41,5, в сумме — около $1 тысячи.
Для того, чтобы устроиться на такую “работу” участникам конкурса необходимо написать эссе на 200 слов о том, почему именно они должны быть выбраны. В результате будет выбрано 5 победителей. Кроме денежного приза, они получат набор тематических подарков.
Участие в конкурсе “Совершенная работа мечты” доступно для всех, кому есть 18 лет, кто является активным пользователем соцсетей и имеет право на работу в Соединенных Штатах Америки.
- Ранее компания Warner Bros. рассказала, когда зрители смогут увидеть третью часть фильма “Фантастические твари и где они обитают”.
- Стало известно, что в третьей части “Фантастических тварей” появятся такие известные персонажи из книг и лент о Гарри Поттере, как Рубеус Хагрид и Том Реддл, то есть юный Волан-де-Морте.