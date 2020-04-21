Американская компания EDsmart намерена заплатить по $1000 пяти поклонникам "Гарри Поттера", которые смогут посмотреть все фильмы франшизы без остановки.

Об этом сообщается на сайте компании.

Компания из США EDsmart, которая владеет одноименным образовательным порталом, запустила необычный конкурс. Она t предложили фанатам “Гарри Поттера” устроиться на “работу мечты”, основной задачей на которой будет просмотр всех частей серий фильмов “Гарри Поттера” и “Фантастических тварей” без остановки, ведя трансляцию в соцсетях. Речь идет о 10 кинолентах продолжительностью более 25 часов (1446 минут). За каждый час просмотра пяти отобранным “сотрудникам” заплатят по $41,5, в сумме — около $1 тысячи.

Для того, чтобы устроиться на такую “работу” участникам конкурса необходимо написать эссе на 200 слов о том, почему именно они должны быть выбраны. В результате будет выбрано 5 победителей. Кроме денежного приза, они получат набор тематических подарков.

Участие в конкурсе “Совершенная работа мечты” доступно для всех, кому есть 18 лет, кто является активным пользователем соцсетей и имеет право на работу в Соединенных Штатах Америки.