Видео момента конфуза обнародовал “Канал 24”.
Инцидент произошел сразу после того, как нардепы проголосовала за кандидатуру Петрашко на должность министра.
Он должен был произнести присягу. Но вместо того, чтобы пройти к трибуне в зале заседаний Верховной Рады, Петрашко направился к месту президента Украины.
Действия министра вызвали смех нардепов. Осознав ошибку, он пошел к трибуне Рады.
На конфуз отреагировал спикер ВР Дмитрий Разумков. “Смело”, – заявил он.
Перед назначением Петрашко семь лет работал заместителем гендиректора группы компаний “Укрлендфарминг”, которая принадлежит олигарху Игорю Бахматюку.
До этого Петрашко работал начальником департамента корпоративного бизнеса в “Сбербанк России” в Киеве.
Новый министр экономики работал в финансовых компаниях России, Украины и США. В частности, в московском представительстве “Эрнст энд Янг Украина”. Впоследствии Петрашко перевелся в киевский офис компании.
- Сегодня Верховная Рада проголосовала за назначение Игоря Петрашко министром экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.