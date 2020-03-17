Новоназначенный министр экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко для принесения присяги в Парламенте вместо трибуны пошел на место президента.

Видео момента конфуза обнародовал “Канал 24”.

Инцидент произошел сразу после того, как нардепы проголосовала за кандидатуру Петрашко на должность министра.

Он должен был произнести присягу. Но вместо того, чтобы пройти к трибуне в зале заседаний Верховной Рады, Петрашко направился к месту президента Украины.

Действия министра вызвали смех нардепов. Осознав ошибку, он пошел к трибуне Рады.

На конфуз отреагировал спикер ВР Дмитрий Разумков. “Смело”, – заявил он.

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Перед назначением Петрашко семь лет работал заместителем гендиректора группы компаний “Укрлендфарминг”, которая принадлежит олигарху Игорю Бахматюку.

До этого Петрашко работал начальником департамента корпоративного бизнеса в “Сбербанк России” в Киеве.

Новый министр экономики работал в финансовых компаниях России, Украины и США. В частности, в московском представительстве “Эрнст энд Янг Украина”. Впоследствии Петрашко перевелся в киевский офис компании.