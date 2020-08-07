Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

“Зеленский со своим другом Бакановым и партнером Коломойским начал переходить красные линии, обозначенные им же в период президентской кампании. Год назад будущий президент пошёл на выборы с чётким тезисом – не вести себя как Порошенко. Сегодня работники СБУ вместе с работниками налоговой полиции пришли в дом с обысками к моим бизнес-партнерам, друзьям и даже родственникам. И это 125 обыск за последние два месяца”, – написал Корбан.

Причиной обысков Корбан считает свои симпатии политической партии “Пропозиция”, которую возглавляет мэр Днепра Борис Филатов.

“Для меня удивительно, что президент стал на такой безобразный путь достижения своих политических целей. Это превращается в фарс, а может быть и в дурную традицию перед местными выборами. Я как и многие, думал что к власти пришли порядочные люди, но иллюзии развеялись как дым над Криворожсталью. Теперь ждём шоу вертолётов и морских котиков. Отдельный привет передаю партнёру Зеленского – Игорю Коломойскому. Надеюсь, за прошедший год он улучшил своё материальное положение за счёт госпредприятий при содействии власти”, – отметил Корбан.