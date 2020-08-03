Такое мнение мэр высказал в интервью изданию “РБК-Украина”.

По словам Филатова, за последнее время рейтинг президентской партии сильно упал. Хотя имя кандидата от “СН” в мэры Днепра пока неизвестно, есть вероятность, что он или она может не попасть во второй тур выборов.

“Я не знаю, думаю, об этом не знает даже Владимир Александрович Зеленский. Мы меряли всех, я побеждаю любого кандидата от “Слуги народа” с разрывом в три раза. Более того, по последним тенденциям шансы выйти во второй тур появились в том числе у моих давних завзятых оппонентов – Александра Вилкула и Загида Краснова. Потому если они поднажмут, то, может, я зайду во второй тур не со “слугой народа”, а с кем-то из них. Это то, о чем нельзя было подумать даже месяц назад”, — сказал Филатов.

Комментируя причины падения рейтинга “слуг”, мэр вспомнил скандальные заявления отдельных депутатов Верховной Рады, а также кортежи Зеленского, которые, по его словам, “даже не снились” бывшему президенту Петру Порошенко.

“Начиная от заказа проституток в Раде и заканчивая заявлениями про ущербных или некачественных детей. А дачи, а кортежи, которые не снились даже Порошенко. Я же это точно знаю. Когда к нам в город приезжал Порошенко, у него было две-три машины, даже мы за ним бултыхались в автобусе по дороге. А сейчас в кортеже 50 машин с мигалками, люди все это видят”, — добавил он.

Напомним, в апреле, во время второго тура президентских выборов Владимир Зеленский заявлял: “Чтобы не было никаких там кортежей. Я хочу избавиться в целом от кортежей”. В июле 2019 он также опубликовал пост в Facebook, в котором отмечал: “В последнее время в соцсетях много “измены” на тему того, что я обещал отказаться от кортежей и не сделал этого. Сообщаю для всех. Во время передвижения президента по дорогам Украины едут два автомобиля: президентский и автомобиль охраны. Иногда бывает третий – с сопровождающими лицами, членами команды, охраной. Эти автомобили останавливаются на всех светофорах, стоят в пробках, никто не включает “мигалок” и др. Видимо, поэтому Facebook-сообщество долго изучает вопрос. Президент – такой же участник движения, как и все”.

Уже в августе пользователей соцсетей возмутил большой кортеж Президента Владимира Зеленского и премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. На опубликованном видео можно увидеть полностью перекрытое одно направление дороги по ул. Елены Телиги в Киеве, по которому едет большое количество спецавтомобилей полиции и Управления госохраны. Одни пользователи насчитали 23 автомобиля, а кто-то и 26 авто. 31 августа Зеленский заявил, что “кортежа не будет”, а также напомнил, что обещал не перекрывать дороги.