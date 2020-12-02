Глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко призвал депутатов фракции прекратить сбивать законопроекты в день голосования через публикации в чате.

Очередная перепалка между “слугами” произошла из-за законопроекта 2194.

“Я понимаю, когда за день (или в день) принятия законопроекту его сбивают ГОшки, Ассоциации фиг знает чего и даже отдельные крупные бизнесмены. Потому что им часто приходится от обратного. Ведь они не такие, как мы – депутаты. У них кое-чего нет. И это не эксклюзивное я сырники ем в столовке. У них нет права законодательной инициативы”, – написал Корниенко.

“Методов и инструментов влияния на текст закона, помимо в день принятия сбивать законы в чате, – очень много. Давайте ими шире пользоваться”, – добавил он.

В тексте не видно, кто автор, но депутаты “Слуг” сказали, что это был Корниенко.

Следует отметить, что дискуссия по законопроекту 2194 проходила с обвинениями в причастности к схемам.

Так, после того, как нардеп Совгиря написала, что заместитель председателя Госгеокадастра считает, что этот законопроект “прибьет системный дерибан госземель, радикально дерегулирует прохождение землеустроительной документации ..”, один из “слуг” оставил комментарий: “Это тот, который курирует квоты по раздаче “.

Этот же депутат пригрозил рассказать о раздаче квот на землю в областях и кто за этим стоит.

Некоторые из депутатов сослались в дискуссии, что депутаты “Батькивщины” Сергей Соболев и Вадим Ивченко критически оценили законопроект. На что им ответили, что это лишь политическая позиция партии Юлии Тимошенко, для широкой общественности.