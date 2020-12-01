Об этом сообщил спикер Дмитрий Разумков. Он отметил, что такая договоренность достигнута на собрании руководителей фракций. Заседание комитета должно состояться в 12:00. После чего проект ad hoc должны внести в зал.
Утром во фракционном чате депутаты «Слуги народа» обсуждали свой законопроект 4439.
«Хочу покорнейше попросить принять во внимание, что если не будет принят никакой законопроект, то с 1 января в ФЛП будет фискализация почти полная (а с 1.04.2021 – просто полная). Прошу вас всех прислушайтесь – не требуйте все нового и нового. Я был ФЛП-ом еще каких-то 9 месяцев назад », – написал в чат Давид Арахамия.
Он отметил, что законопроект «супермегакомпромисный» и оставляет фискализацию только для «ювелирки».
Также он сообщил, что это еще более смягчённая форма законопроекта президента и за законопроект готовы голосовать СН и «Голос», остальные фракции требуют отменить фискализацию для всех.
«На шкале между победа и капитуляция наш законопроект ближе к капитауляции, верно?» – спросил один из депутатов.
«Полная капитуляция», – ответила ему Роксолана Пидласа.
Богдан Торохтий предложил «попробовать выстоять». Другие депутаты предлагали отложить вопрос на год.
Впрочем по факту оппозиция планирует дожать власть, чтобы все нормы по фискализации были отменены.
- Председатель Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат “Слуги народа” Даниил Гетманцев заявил, что отсрочка фискализации к январю 2022 возможно для ФЛП, кроме рисковых групп: сетей электроники, аптек, продаж в Интернете, автозапчастей и ювелирных изделий . Также он считает, что протесты — нецивилизованный метод решения проблемы.
- Нардеп от “Слуги народа”, глава парламентского комитета по вопросам соцполитики Галина Третьякова выступила против выплаты помощи ФОПам, которые не платят налоги, и сомневается в том, что предприниматели уплатили хотя бы 8000 гривен за этот год.
- 17 ноября утром под Раду пришли предприниматели, которые требовали не обязывать их устанавливать РРО, то есть так называемые кассовые аппараты. Однако депутаты провалили соответствующий законопроект. Участники митинга находились под зданием Совета целый день. Они сделали одиночные попытки прорваться к входу в парламент, но их остановили сотрудники полиции.
- Опасаясь протестующих, депутаты покинули Раду через подземный ход.