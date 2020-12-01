Об этом сообщил спикер Дмитрий Разумков. Он отметил, что такая договоренность достигнута на собрании руководителей фракций. Заседание комитета должно состояться в 12:00. После чего проект ad hoc должны внести в зал.

Утром во фракционном чате депутаты «Слуги народа» обсуждали свой законопроект 4439.

«Хочу покорнейше попросить принять во внимание, что если не будет принят никакой законопроект, то с 1 января в ФЛП будет фискализация почти полная (а с 1.04.2021 – просто полная). Прошу вас всех прислушайтесь – не требуйте все нового и нового. Я был ФЛП-ом еще каких-то 9 месяцев назад », – написал в чат Давид Арахамия.

Он отметил, что законопроект «супермегакомпромисный» и оставляет фискализацию только для «ювелирки».

Также он сообщил, что это еще более смягчённая форма законопроекта президента и за законопроект готовы голосовать СН и «Голос», остальные фракции требуют отменить фискализацию для всех.

«На шкале между победа и капитуляция наш законопроект ближе к капитауляции, верно?» – спросил один из депутатов.

«Полная капитуляция», – ответила ему Роксолана Пидласа.

Богдан Торохтий предложил «попробовать выстоять». Другие депутаты предлагали отложить вопрос на год.

Впрочем по факту оппозиция планирует дожать власть, чтобы все нормы по фискализации были отменены.