В Букингемском дворце отреагировали на заявление принца Гарри и его супруги Меган Маркл о намерении выйти из королевской семьи и стать финансово независимыми.

Сообщение об этом размещено на сайте Королевской семьи.

В Букингемском дворце отметили, что на данный момент переговоры с герцогами Сассекскими – принцем Гарри и его супругой Меган Маркл — находятся только на начальной стадии.

“Дискуссии с герцогом и герцогиней Сассексскими находятся на ранней стадии. Мы понимаем их желание использовать другой подход, но это сложные вопросы, для решения которых потребуется время”, — говорится в заявлении.

По информации королевского корреспондента британской телерадиокомпании BBC Джонни Даймонда, герцоги не советовались с членами королевской семьи перед тем, как выступить с таким заявлением.

“Источник в дворце сообщает BBC, что старшие члены королевской семьи чувствуют себя “обиженными” из-за заявление о том, что Гарри и Меган покинут свои нынешние королевские должности. Источник подтвердил, что с членами королевской семьи не проводились консультации”, — сообщил журналист в Twitter.