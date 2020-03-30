Об этом сообщает национальное агентство “Укринформ”.

“Он (Григорий Самардак – Ред.) подтвердил, что остался на самоизоляции. Есть подозрение на вирус”, – рассказали журналистам.

При этом известно, что глава облсовета ранее общался с депутатом совета Геннадием Фуксом, у которого уже был подтвержден коронавирус.

Уточняется, что Самардака проверили на коронавирус при помощи быстрого теста, который и показал положительный результат.

При этом симптомов болезни у главы облсовета пока не наблюдается.