Распространение коронавируса по всему земному шару и вероятная угроза пандемии превратили эту неделю на рынке акций в худшую со времен мирового финансового кризиса в 2008 году.

Об этом сообщает Reuters.

Распространение коронавируса в странах Европы и на территории США усиливает опасения по поводу того, что возможна рецессия.

Днем ранее основные индексы на Уолл-стрит снизились шестую сессию подряд.

S&P 500 закончил сессию на 12% ниже рекордного пика 19 февраля.

Индекс Dow Jones Industrials упал на 4,42% до 25.766,64 пункта.

S&P 500 – на 4,42% до 2.978,76 пункта.

Nasdaq Composite – на 4,61% до 8.566,48 пункта.

Что касается цен на нефть, то в пятницу, 28 февраля, они опустились до минимума более чем за год, зафиксировав максимальное недельное снижение более чем за четыре года. Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 3,0% до 50,20 долларов за баррель, на WTI – на 3,30% до 45,50 долларов за баррель. За неделю WTI потеряла около 14% – максимально с мая 2011 года, Brent – примерно 13% – максимум с середины января 2016 года.

Главный инвестиционный стратег-аналитик Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Норихиро Фухито пояснил, что это обусловлено тем, что на фондовом рынке коронавирус выглядит именно как пандемия, так как никто не может сказать, как долго он продлится и насколько серьезными будут последствия.

Рейтинговое агентство Moody’s заявило, что пандемия коронавируса спровоцирует глобальный спад и спад в США в первой половине года.