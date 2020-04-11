Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины.
В частности, по состоянию на 9:00 11 апреля в Украине зафиксировано 2511 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.
На данный момент уже 79 пациентов выздоровели (10 апреля тех, кто выздоровел было 61). Летальных случаев на 11 апреля – 73 (10 апреля было 69).
Ситуация по областям на 11 апреля следующая:
- Винницкая область – 151 случай;
- Волынская область – 52 случая;
- Днепропетровская область – 55 случаев;
- Донецкая область – 11 случаев;
- Житомирская область – 74 случая;
- Закарпатская область – 60 случаев;
- Запорожская область – 64 случая;
- Ивано-Франковская область – 274 случая;
- Кировоградская область – 106 случаев;
- м. Киев – 396 случаев;
- Киевская область – 149 случаев;
- Львовская область – 96 случаев;
- Луганская область – 3 случая;
- Николаевская область – 0 случаев;
- Одесская область – 51 случай;
- Полтавская область – 24 случая;
- Ровенская область – 103 случая;
- Сумская область – 69 случаев;
- Тернопольская область – 208 случаев;
- Харьковская область – 8 случаев;
- Херсонская область – 28 случаев;
- Хмельницкая область – 18 случаев;
- Черновицкая область – 409 случаев;
- Черкасская область – 93 случая;
- Черниговская область – 9 случаев.
По состоянию на утро 11 апреля 2020 в Центр поступило 1012 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 9775 сообщений о подозрении на COVID-19.
- В Украине по состоянию на утро 10 апреля было зафиксировано 2203 случая коронавирусной болезни COVID-19. За сутки подтверждено 311 новых случаев.