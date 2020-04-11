Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины.

В частности, по состоянию на 9:00 11 апреля в Украине зафиксировано 2511 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

На данный момент уже 79 пациентов выздоровели (10 апреля тех, кто выздоровел было 61). Летальных случаев на 11 апреля – 73 (10 апреля было 69).

Ситуация по областям на 11 апреля следующая:

Винницкая область – 151 случай;

Волынская область – 52 случая;

Днепропетровская область – 55 случаев;

Донецкая область – 11 случаев;

Житомирская область – 74 случая;

Закарпатская область – 60 случаев;

Запорожская область – 64 случая;

Ивано-Франковская область – 274 случая;

Кировоградская область – 106 случаев;

м. Киев – 396 случаев;

Киевская область – 149 случаев;

Львовская область – 96 случаев;

Луганская область – 3 случая;

Николаевская область – 0 случаев;

Одесская область – 51 случай;

Полтавская область – 24 случая;

Ровенская область – 103 случая;

Сумская область – 69 случаев;

Тернопольская область – 208 случаев;

Харьковская область – 8 случаев;

Херсонская область – 28 случаев;

Хмельницкая область – 18 случаев;

Черновицкая область – 409 случаев;

Черкасская область – 93 случая;

Черниговская область – 9 случаев.

По состоянию на утро 11 апреля 2020 в Центр поступило 1012 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 9775 сообщений о подозрении на COVID-19.