Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром общественного здоровья МОЗ Украины и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).
Всего проведенных исследований в Украине методом ПЦР – 569 589, методом ИФА – 128 716.
Всего заболевания подтверждено в 2735 детей и 6046 медиков. Госпитализации нуждались 10234 лица, подключенные к аппарату ИВЛ – 353 пациента. 27007 больных находились на амбулаторном лечении. Среди выздоровевших 3657 медработников.
В общем случаи подтверждены:
- Винницкая область – 1660 (1014 выздоровели)
- Волынская область – 1852 (548 выздоровели)
- Днепропетровская область – 1042 (776 выздоровели)
- Донецкая область – 362 (145 выздоровели)
- Житомирская область – 1270 (633 выздоровели)
- Закарпатская область – 2149 (842 выздоровели)
- Запорожская область – 555 (391 выздоровели)
- Ивано-Франковская область – 2056 (1071 выздоровел)
- Киев – 4368 (1391 выздоровели)
- Киевская область – 2236 (1100 выздоровели)
- Кировоградская область – 627 (508 выздоровели)
- Луганская область – 72 (53 выздоровели)
- Львовская область – 3980 (674 выздоровели)
- Николаевская область – 366 (265 выздоровели)
- Одесская область – 1304 (551 выздоровел)
- Полтавская область – 293 (262 выздоровели)
- Ровенская область – 2963 (1526 выздоровели)
- Сумская область – 258 (182 выздоровели)
- Тернопольская область – 1728 (1073 выздоровели)
- Харьковская область – 1811 (872 выздоровели)
- Херсонская область – 188 (175 выздоровели)
- Хмельницкая область – 622 (492 выздоровели)
- Черкасская область – 603 (393 выздоровели)
- Черновицкая область – 4357 (1574 выздоровели)
- Черниговская область – 480 (131 выздоровел).
- 22 июня во Всемирной организации здравоохранения объявили о суточном рекорде зафиксированных случаев заражения коронавирусом.