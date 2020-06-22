По состоянию на 22 июня в Украине подтверждено 37 241 случай COVID-19, из них 16 642 пациента выздоровели, 1 012 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 681 случай.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром общественного здоровья МОЗ Украины и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).

Всего проведенных исследований в Украине методом ПЦР – 569 589, методом ИФА – 128 716.

Всего заболевания подтверждено в 2735 детей и 6046 медиков. Госпитализации нуждались 10234 лица, подключенные к аппарату ИВЛ – 353 пациента. 27007 больных находились на амбулаторном лечении. Среди выздоровевших 3657 медработников.

В общем случаи подтверждены:

Винницкая область – 1660 (1014 выздоровели)

Волынская область – 1852 (548 выздоровели)

Днепропетровская область – 1042 (776 выздоровели)

Донецкая область – 362 (145 выздоровели)

Житомирская область – 1270 (633 выздоровели)

Закарпатская область – 2149 (842 выздоровели)

Запорожская область – 555 (391 выздоровели)

Ивано-Франковская область – 2056 (1071 выздоровел)

Киев – 4368 (1391 выздоровели)

Киевская область – 2236 (1100 выздоровели)

Кировоградская область – 627 (508 выздоровели)

Луганская область – 72 (53 выздоровели)

Львовская область – 3980 (674 выздоровели)

Николаевская область – 366 (265 выздоровели)

Одесская область – 1304 (551 выздоровел)

Полтавская область – 293 (262 выздоровели)

Ровенская область – 2963 (1526 выздоровели)

Сумская область – 258 (182 выздоровели)

Тернопольская область – 1728 (1073 выздоровели)

Харьковская область – 1811 (872 выздоровели)

Херсонская область – 188 (175 выздоровели)

Хмельницкая область – 622 (492 выздоровели)

Черкасская область – 603 (393 выздоровели)

Черновицкая область – 4357 (1574 выздоровели)

Черниговская область – 480 (131 выздоровел).