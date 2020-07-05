Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром общественного здоровья МОЗ Украины и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).
Так, за минувшие сутки заболели 823 человека: из них 53 ребенка и 53 медики.
Больше всего случаев болезни выявлено во Львовской (138), Закарпатской (107), Донецкой областях (81) и в Киеве (78).
Ни одного случая заболевания COVID-19 не обнаружено в Луганской и Херсонской областях.
Ситуация по областям Украины следующая:
- Винницкая обл. – 1951 (1315 выздоровели)
- Волынская обл. – 2705 (801 выздоровели)
- Днепропетровская обл. – 1115 (975 выздоровели)
- Донецкая обл. – 680 (173 выздоровели)
- Житомирская обл. – 1461 (950 выздоровели)
- Закарпатская обл. – 3321 (1001 выздоровели)
- Запорожская обл. – 597 (444 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. – 2655 (1144 выздоровели)
- м. Киев – 5543 (1800 выздоровели)
- Киевская обл. – 2774 (1510 выздоровели)
- Кировоградская обл. – 658 (560 выздоровели)
- Луганская обл. – 84 (64 выздоровели)
- Львовская обл. – 6197 (890 выздоровели)
- Николаевская обл. – 458 (309 выздоровели)
- Одесская обл. – 1865 (822 выздоровели)
- Полтавская обл. – 324 (274 выздоровели)
- Ровенская обл. – 4108 (2050 выздоровели)
- Сумская обл. – 317 (248 выздоровели)
- Тернопольская обл. – 2069 (1252 выздоровели)
- Харьковская обл. – 2348 (1198 выздоровели)
- Херсонская обл. – 196 (182 выздоровели)
- Хмельницкая обл. – 839 (593 выздоровели)
- Черкасская обл. – 661 (517 выздоровели)
- Черновицкая обл. – 5002 (2159 выздоровели)
- Черниговская обл. – 572 (145 выздоровели).
Количество зарегистрированных активных больных по состоянию на 05.07 составляет 25 875 человек. Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано в Черновицкой (294,7), Львовской (204,9) и Волынской (178) областях.
Сейчас госпитализированы 4073 человека, из них 105 человека подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 12874 лица, в подключении к аппарату ИВЛ – 411 пациентов.
Заболевание было подтверждено в 3509 детей и 6990 медиков, из них 4356 медработников выздоровели.
35 626 больных находились на амбулаторном лечении.
За сутки исследовано 11 825 образцов методом ПЦР. Всего исследовано ПЦР 715 770 образцов и ИФА 265 991 образец.
- В Министерстве охраны здоровья Украины обеспокоены ростом заболевания COVID-19 за последний месяц.