В Украине по состоянию на 5 июля подтверждено 48 500 случаев COVID-19, из них 21 376 выздоровели, 1249 умерли.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром общественного здоровья МОЗ Украины и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).

Так, за минувшие сутки заболели 823 человека: из них 53 ребенка и 53 медики.

Больше всего случаев болезни выявлено во Львовской (138), Закарпатской (107), Донецкой областях (81) и в Киеве (78).

Ни одного случая заболевания COVID-19 не обнаружено в Луганской и Херсонской областях.

Ситуация по областям Украины следующая:

Винницкая обл. – 1951 (1315 выздоровели)

Волынская обл. – 2705 (801 выздоровели)

Днепропетровская обл. – 1115 (975 выздоровели)

Донецкая обл. – 680 (173 выздоровели)

Житомирская обл. – 1461 (950 выздоровели)

Закарпатская обл. – 3321 (1001 выздоровели)

Запорожская обл. – 597 (444 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. – 2655 (1144 выздоровели)

м. Киев – 5543 (1800 выздоровели)

Киевская обл. – 2774 (1510 выздоровели)

Кировоградская обл. – 658 (560 выздоровели)

Луганская обл. – 84 (64 выздоровели)

Львовская обл. – 6197 (890 выздоровели)

Николаевская обл. – 458 (309 выздоровели)

Одесская обл. – 1865 (822 выздоровели)

Полтавская обл. – 324 (274 выздоровели)

Ровенская обл. – 4108 (2050 выздоровели)

Сумская обл. – 317 (248 выздоровели)

Тернопольская обл. – 2069 (1252 выздоровели)

Харьковская обл. – 2348 (1198 выздоровели)

Херсонская обл. – 196 (182 выздоровели)

Хмельницкая обл. – 839 (593 выздоровели)

Черкасская обл. – 661 (517 выздоровели)

Черновицкая обл. – 5002 (2159 выздоровели)

Черниговская обл. – 572 (145 выздоровели).

Количество зарегистрированных активных больных по состоянию на 05.07 составляет 25 875 человек. Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано в Черновицкой (294,7), Львовской (204,9) и Волынской (178) областях.

Сейчас госпитализированы 4073 человека, из них 105 человека подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 12874 лица, в подключении к аппарату ИВЛ – 411 пациентов.

Заболевание было подтверждено в 3509 детей и 6990 медиков, из них 4356 медработников выздоровели.

35 626 больных находились на амбулаторном лечении.

За сутки исследовано 11 825 образцов методом ПЦР. Всего исследовано ПЦР 715 770 образцов и ИФА 265 991 образец.