Об этом во время брифинга заявил министр охраны здоровья Максим Степанов.
“Ежедневно мы фиксируем более 800-900 заболеваний коронавирусом. Также растет количество пациентов, которым необходима стационарная медицинская помощь – это пациенты с тяжелым течением болезни. И это вызывает у нас большое беспокойство”, – сказал Максим Степанов.
В МОЗ призывают соблюдать рекомендации относительно масочного режима, социальной дистанции и антисептиков – “это все сможет сохранить ваше здоровье”.
- Ранее министр охраны здоровья Максим Степанов заявил, что в Украине фиксируется более 4 тысяч больных с пневмонией в неделю.
- Максим Степанов также заявил, что количество госпитализаций пациентов с COVID-19 за месяц выросло почти в 2 раза: с 749 случаев в неделю до 1410 случаев.