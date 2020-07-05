В Министерстве охраны здоровья Украины обеспокоены ростом заболевания COVID-19 за последний месяц.

Об этом во время брифинга заявил министр охраны здоровья Максим Степанов.

“Ежедневно мы фиксируем более 800-900 заболеваний коронавирусом. Также растет количество пациентов, которым необходима стационарная медицинская помощь – это пациенты с тяжелым течением болезни. И это вызывает у нас большое беспокойство”, – сказал Максим Степанов.

В МОЗ призывают соблюдать рекомендации относительно масочного режима, социальной дистанции и антисептиков – “это все сможет сохранить ваше здоровье”.