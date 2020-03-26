По состоянию на утро 26 марта в Украине 156 случаев инфицирования коронавирусом. За сутки было зафиксировано 43 новых случая.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

“По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10:00 26 марта в Украине 156 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 43 новых случая”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что коронавирусная болезнь обнаружена в следующих областях:

Винницкая область – 1 случай;

Волынская область – 2 случая;

Днепропетровская область – 2 случая;

Донецкая область – 1 случай;

Запорожская область – 7 случаев;

Житомирская область – 2 (1 летальный) случаи;

Ивано-Франковская область – 16 (2 летальных) случаев;

м. Киев – 34 случая;

Киевская область – 24 случая;

Львовская область – 2 случая;

Луганская область – 1;

Одесская область – 4;

Тернопольская область – 15 случаев (1 летальный;

Херсонская область – 1 случай;

Черновицкая область – 42 (1 летальный) случаи;

Черкасская область – 2 случая.

В ведомстве также добавили, что за сутки в Центр поступило 183 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 1124 сообщения о подозрении на COVID-19.