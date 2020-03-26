Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.
“По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10:00 26 марта в Украине 156 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 43 новых случая”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что коронавирусная болезнь обнаружена в следующих областях:
Винницкая область – 1 случай;
Волынская область – 2 случая;
Днепропетровская область – 2 случая;
Донецкая область – 1 случай;
Запорожская область – 7 случаев;
Житомирская область – 2 (1 летальный) случаи;
Ивано-Франковская область – 16 (2 летальных) случаев;
м. Киев – 34 случая;
Киевская область – 24 случая;
Львовская область – 2 случая;
Луганская область – 1;
Одесская область – 4;
Тернопольская область – 15 случаев (1 летальный;
Херсонская область – 1 случай;
Черновицкая область – 42 (1 летальный) случаи;
Черкасская область – 2 случая.
В ведомстве также добавили, что за сутки в Центр поступило 183 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 1124 сообщения о подозрении на COVID-19.
- Кабинет Министров Украины принял решение ввести режим чрезвычайной ситуации по всей территории страны на 30 дней и продлить карантин до 24 апреля в связи со вспышкой коронавируса.