По состоянию на 21 октября в Украине зафиксировано рекордное количество новых случаев коронавируса COVID-19 и наибольшее с начала эпидемии количество смертей.

Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.

Так, за минувшие сутки заболели 6719 человек: среди них 318 детей, а также 365 медиков.

Наибольшее количество новых случаев обнаружили: в Харьковской области (713), Одесской области (614), Полтавской области (580), Киеве (559), Хмельницкой области (322), Днепропетровской области (312), Львовской области (310), Киевской области (253), Ровенской области (244).

За сутки скончался 141 пациент. Это наибольшее количество летальных случаев за сутки с начала эпидемии в Украине.

В общей сложности от осложнений COVID-19 с начала вспышки умерли 5927 человек.

При этом выздоровели за сутки 2686 пациентов. В общей сложности коронавирус уже преодолели 132 219 пациентов.

За все время в Украине было обнаружено 315 826 случаев коронавируса. Заболели, в частности, 19 146 детей, а также 20 174 медика.

За сутки было проведено 62 869 тестирований на коронавирус (из них 32 729 – методом ПЦР, остальные – методом ИФА, на антитела).

Всего было проведено 2 880 105 тестирований методом ПЦР.

Ситуация по областям Украины следующая:

• Винницкая область – 8644 случая; 152 человека скончались, 5318 выздоровели;

• Волынская область – 11 367 случаев; 228 человек скончались, 6539 выздоровели;

• Днепропетровская область – 11 705 случаев; 267 человек скончались, 5277 выздоровели;

• Донецкая область – 7629 случаев; в том числе 80 летальных; 1310 пациентов выздоровели;

• Житомирская область – 10 634 случая; 179 человек скончались, 5755 выздоровели;

• Закарпатская область – 12 112 случаев; 339 человек скончались, 5732 выздоровели;

• Запорожская область – 6784 случая; в том числе 95 летальных; 1867 пациентов выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 17 214 случаев; 395 человек скончались, 8807 выздоровели;

• Кировоградская область – 1697 случаев; в том числе 74 летальных; 1056 пациентов выздоровели;

• г. Киев – 31 869 случаев; 627 человек скончались, 11 115 выздоровели;

• Киевская область – 13 419 случаев; 295 человек скончались, 7418 выздоровели;

• Львовская область – 25 702 случая; 731 человек скончался, 10 067 выздоровели;

• Луганская область – 2686 случаев; в том числе 49 летальных; 877 пациентов выздоровели;

• Николаевская область – 6256 случаев; 121 человек скончался, 1445 выздоровели;

• Одесская область – 19 957 случаев; 300 человек скончались, 3242 выздоровели;

• Полтавская область – 6880 случаев; 132 человека скончались, 2260 выздоровели;

• Ровенская область – 16 428 случаев; 204 человека скончались, 12 705 выздоровели;

• Сумская область – 9509 случаев; 141 человек скончался, 2827 выздоровели;

• Тернопольская область – 17 970 случаев; 232 человека скончались, 12 824 выздоровели;

• Харьковская область – 30 272 случая; 462 человека скончались, 5862 выздоровели;

• Херсонская область – 2739 случаев; в том числе 58 летальных; 1177 пациентов выздоровели;

• Хмельницкая область – 11 561 случай; 189 человек скончались, 4943 выздоровели;

• Черновицкая область – 18 314 случаев; 417 человек скончались, 9595 выздоровели;

• Черкасская область – 7314 случаев; в том числе 73 летальных; 2962 пациента выздоровели;

• Черниговская область – 7164 случая; 87 человек скончались, 1239 выздоровели.