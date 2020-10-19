Президент Владимир Зеленский сообщил, при каком условии в страны может быть снова введен жесткий карантин.

Об этом шла речь на встрече президента с религиозными лидерами, пишет пресс-служба Главы государства.

В понедельник, 19 октября, Владимир Зеленский провел встречу с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций. Он доложил о ситуации с распространением коронавирусной болезни в стране и призвал религиозных лидеров помочь.

“Критической для медицинской системы Украины ситуация станет, когда будет от 9,5 ежедневных заражений коронавирусом. Если будет больше 9,5 тысяч инфицированных ежесуточно, мы будем вынуждены вводить жесткий карантин. Но тогда остановится экономика нашей страны и будет очень сложно всем”, — подчеркнул он.

Зеленский призвал представителей церквей и религиозных организаций устраивать религиозные мероприятия таким образом, чтобы максимально уменьшить скопления людей и увеличить социальную дистанцию. В частности, предложил перевести богослужение в онлайн-режим.