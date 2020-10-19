Об этом шла речь на встрече президента с религиозными лидерами, пишет пресс-служба Главы государства.
В понедельник, 19 октября, Владимир Зеленский провел встречу с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций. Он доложил о ситуации с распространением коронавирусной болезни в стране и призвал религиозных лидеров помочь.
“Критической для медицинской системы Украины ситуация станет, когда будет от 9,5 ежедневных заражений коронавирусом. Если будет больше 9,5 тысяч инфицированных ежесуточно, мы будем вынуждены вводить жесткий карантин. Но тогда остановится экономика нашей страны и будет очень сложно всем”, — подчеркнул он.
Зеленский призвал представителей церквей и религиозных организаций устраивать религиозные мероприятия таким образом, чтобы максимально уменьшить скопления людей и увеличить социальную дистанцию. В частности, предложил перевести богослужение в онлайн-режим.
- Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщал, что система здравоохранения Украины сможет выдержать 10000 больных коронавирус COVID-19 в сутки.
- Председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения нации Михаил Радуцкий заявил, что в декабре активных больных в Украине может насчитываться около 400 тысяч.
- За сутки 18 октября в Украине зафиксировано 4766 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Всего с начала эпидемии в Украине 303 638 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19