По состоянию на 29 сентября в Украине подтверждено более 3,6 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.

Так, за минувшие сутки заболели 3627 человек: из них 200 детей, а также 158 медиков.

Наибольшее количество новых случаев выявили: в Харьковской области (426), Киеве (416), Одесской области (271), Днепропетровской области (200), Сумской области (195), Львовской области (169), Черновицкой области (167), Тернопольской области (164), Ровенской области (157), Хмельницкой области (149), Киевской области (142), Волынской области (136), Полтавской области (135), Ивано-Франковской области (132).

За сутки скончались еще 69 человек. В общей сложности в Украине от осложнений COVID-19 умерли 4065 человек. Выздоровели за сутки еще 1797 пациентов. В общей сложности коронавирус в Украине преодолели 90 250 пациентов.

Всего за время эпидемии в Украине COVID-19 обнаружили у 204 932 человек. В частности, заболели 13 444 ребенка, а также 15 079 медработников.

За минувши сутки было проведено 46 165 тестирований на коронавирус (из них – 24 168 методом ПЦР, а остальные – методом ИФА, на антитела к вирусу).

Всего проведено 2 млн 250 тыс. 676 тестирований методом ПЦР.

Ситуация по областям Украины следующая:

• Винницкая область – 6062 случая; 116 человек скончались, 3943 выздоровели;

• Волынская область – 7911 случаев; 166 человек скончались, 5138 выздоровели;

• Днепропетровская область – 5551 случай; из них 109 летальных; 3004 пациента выздоровели;

• Донецкая область – 3132 случая; в том числе 56 летальных; 1090 пациентов выздоровели;

• Житомирская область – 5826 случаев; 108 человек скончались, 3271 выздоровел;

• Закарпатская область – 9735 случаев; 304 человека скончались, 4559 выздоровели;

• Запорожская область – 3895 случаев; из них 61 летальный; 1264 пациента выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 13 577 случаев; 310 человек скончались, 6360 выздоровели;

• Кировоградская область – 1090 случаев; в том числе 56 летальных; 854 пациента выздоровели;

• г. Киев – 22 559 случаев; 373 человека скончались, 6553 выздоровели;

• Киевская область – 8996 случаев; 173 человека скончались, 5422 выздоровели;

• Львовская область – 20 085 случаев; 560 человек скончались, 6953 выздоровели;

• Луганская область – 1000 случаев; из них 12 летальных; 528 пациентов выздоровели;

• Николаевская область – 3074 случая; 75 человек скончались, 1000 выздоровели;

• Одесская область – 13 350 случаев; 198 человек скончались, 2520 выздоровели;

• Полтавская область – 2107 случаев; в том числе 36 летальных; 999 пациентов выздоровели;

• Ровенская область – 12 302 случая; 165 человек скончались, 9840 выздоровели;

• Сумская область – 4008 случаев; из них 70 летальных; 1689 пациентов выздоровели;

• Тернопольская область – 13 303 случая; 164 пациента скончались, 7373 выздоровели;

• Харьковская область – 18 129 случаев; 341 человек скончался, 4331 выздоровел;

• Херсонская область – 1084 случая; из них 24 летальных; 577 пациентов выздоровели;

• Хмельницкая область – 5896 случаев; 110 человек скончались, 2444 выздоровели;

• Черновицкая область – 14 280 случаев; 358 человек скончались, 8023 выздоровели;

• Черкасская область – 3881 случай; из них 54 летальных; 1674 выздоровели;

• Черниговская область – 4099 случаев; 66 человек скончались, 841 выздоровел.