Коронавирус в Украине: ситуация по областям и в Киеве на 20 июня

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО.
В частности, за прошедшие сутки в стране зафиксировали 841 новый случай COVID-19.
Смертей за все время – 994 (+9 за сутки). Выздоровели всего 16 406 (+373 сутки).
Ситуация по областям Украины следующая:
- Черновицкая область – 4268 случаев; 171 человек скончался, 1534 выздоровели;
- м. Киев – 4252 случая; 97 человек скончались, 1391 выздоровели;
- Львовская область – 3679 случаев; 111 человек скончались, 668 выздоровели;
- Ровенская область – 2776 случаев; 55 человек скончались, 1500 выздоровели;
- Киевская область – 2174 случая; 46 человек скончались, 1053 выздоровели;
- Закарпатская область – 2069 случаев; 54 человека скончались, 842 выздоровели;
- Ивано-Франковская область – 1981 случай; 95 человек скончались, 1071 выздоровел;
- Харьковская область – 1779 случаев; 68 человека скончались, 837 выздоровели;
- Волынская область – 1743 случая; 52 человека скончались, 548 выздоровели;
- Тернопольская область – 1643 случая; 27 человек скончались, 1054 выздоровели;
- Винницкая область – 1627 случаев; 28 человек скончались, 991 выздоровел;
- Одесская область – 1232 случая; 19 человек скончались, 551 выздоровел;
- Житомирская область – 1229 случаев; 21 человек скончался, 633 выздоровели;
- Днепропетровская область – 1036 случаев; 23 человека скончались, 776 выздоровели;
- Кировоградская область – 612 случая; 30 человек скончались, 508 выздоровели;
- Хмельницкая область – 612 случая; 14 человек скончались, 477 выздоровели;
- Черкасская область – 592 случая; 21 человек скончались, 392 выздоровели;
- Запорожская область – 551 случай; 16 человек скончались, 391 выздоровел;
- Черниговская область – 467 случаев; 10 человек скончались, 111 выздоровели;
- Донецкая область – 355 случаев; 8 человек скончались, 145 выздоровели;
- Николаевская область – 349 случаев; 7 человек скончались, 265 выздоровели;
- Полтавская область – 290 случаев; 13 человек скончались, 262 выздоровели;
- Сумская область – 252 случая; 5 человек скончались, 178 выздоровели;
- Херсонская область – 185 случаев; 3 человека скончались, 174 выздоровели;
- Луганская область – 72 случая; 53 человека выздоровели;
- 19 июня в Украине зафиксировали 921 случай заражения коронавирусом, что является самым большим суточным количеством случаев COVID-19 с начала эпидемии.