Коронавирус в Украине: ситуация по областям и в Киеве на 20 июня

По состоянию на сегодня, 20 июня, в Украине обнаружили уже 35 825 случая заражения коронавирусом.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО.

В частности, за прошедшие сутки в стране зафиксировали 841 новый случай COVID-19.

Смертей за все время – 994 (+9 за сутки). Выздоровели всего 16 406 (+373 сутки).

Ситуация по областям Украины следующая:

Черновицкая область – 4268 случаев; 171 человек скончался, 1534 выздоровели;

м. Киев – 4252 случая; 97 человек скончались, 1391 выздоровели;

Львовская область – 3679 случаев; 111 человек скончались, 668 выздоровели;

Ровенская область – 2776 случаев; 55 человек скончались, 1500 выздоровели;

Киевская область – 2174 случая; 46 человек скончались, 1053 выздоровели;

Закарпатская область – 2069 случаев; 54 человека скончались, 842 выздоровели;

Ивано-Франковская область – 1981 случай; 95 человек скончались, 1071 выздоровел;

Харьковская область – 1779 случаев; 68 человека скончались, 837 выздоровели;

Волынская область – 1743 случая; 52 человека скончались, 548 выздоровели;

Тернопольская область – 1643 случая; 27 человек скончались, 1054 выздоровели;

Винницкая область – 1627 случаев; 28 человек скончались, 991 выздоровел;

Одесская область – 1232 случая; 19 человек скончались, 551 выздоровел;

Житомирская область – 1229 случаев; 21 человек скончался, 633 выздоровели;

Днепропетровская область – 1036 случаев; 23 человека скончались, 776 выздоровели;

Кировоградская область – 612 случая; 30 человек скончались, 508 выздоровели;

Хмельницкая область – 612 случая; 14 человек скончались, 477 выздоровели;

Черкасская область – 592 случая; 21 человек скончались, 392 выздоровели;

Запорожская область – 551 случай; 16 человек скончались, 391 выздоровел;

Черниговская область – 467 случаев; 10 человек скончались, 111 выздоровели;

Донецкая область – 355 случаев; 8 человек скончались, 145 выздоровели;

Николаевская область – 349 случаев; 7 человек скончались, 265 выздоровели;

Полтавская область – 290 случаев; 13 человек скончались, 262 выздоровели;

Сумская область – 252 случая; 5 человек скончались, 178 выздоровели;

Херсонская область – 185 случаев; 3 человека скончались, 174 выздоровели;

Луганская область – 72 случая; 53 человека выздоровели;