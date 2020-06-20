Covid-19 Украина

обновлено 20.06.2020 в 11:03

Всего:

35825(+841)

Болеют:

18425(+841)

Выздоровели:

16406(+373)

Умерло:

994(+9)

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Коронавирус в Украине: ситуация по областям и в Киеве на 20 июня

По состоянию на сегодня, 20 июня, в Украине обнаружили уже 35 825 случая заражения коронавирусом.

Суббота, 20 июня 2020, 12:14

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО.

В частности, за прошедшие сутки в стране зафиксировали 841 новый случай COVID-19.

Смертей за все время – 994 (+9 за сутки). Выздоровели всего 16 406 (+373 сутки).

Ситуация по областям Украины следующая:
  • Черновицкая область – 4268 случаев; 171 человек скончался, 1534 выздоровели;
  • м. Киев – 4252 случая; 97 человек скончались, 1391 выздоровели;
  • Львовская область – 3679 случаев; 111 человек скончались, 668 выздоровели;
  • Ровенская область – 2776 случаев; 55 человек скончались, 1500 выздоровели;
  • Киевская область – 2174 случая; 46 человек скончались, 1053 выздоровели;
  • Закарпатская область – 2069 случаев; 54 человека скончались, 842 выздоровели;
  • Ивано-Франковская область – 1981 случай; 95 человек скончались, 1071 выздоровел;
  • Харьковская область – 1779 случаев; 68 человека скончались, 837 выздоровели;
  • Волынская область – 1743 случая; 52 человека скончались, 548 выздоровели;
  • Тернопольская область – 1643 случая; 27 человек скончались, 1054 выздоровели;
  • Винницкая область – 1627 случаев; 28 человек скончались, 991 выздоровел;
  • Одесская область – 1232 случая; 19 человек скончались, 551 выздоровел;
  • Житомирская область – 1229 случаев; 21 человек скончался, 633 выздоровели;
  • Днепропетровская область – 1036 случаев; 23 человека скончались, 776 выздоровели;
  • Кировоградская область – 612 случая; 30 человек скончались, 508 выздоровели;
  • Хмельницкая область – 612 случая; 14 человек скончались, 477 выздоровели;
  • Черкасская область – 592 случая; 21 человек скончались, 392 выздоровели;
  • Запорожская область – 551 случай; 16 человек скончались, 391 выздоровел;
  • Черниговская область – 467 случаев; 10 человек скончались, 111 выздоровели;
  • Донецкая область – 355 случаев; 8 человек скончались, 145 выздоровели;
  • Николаевская область – 349 случаев; 7 человек скончались, 265 выздоровели;
  • Полтавская область – 290 случаев; 13 человек скончались, 262 выздоровели;
  • Сумская область – 252 случая; 5 человек скончались, 178 выздоровели;
  • Херсонская область – 185 случаев; 3 человека скончались, 174 выздоровели;
  • Луганская область – 72 случая; 53 человека выздоровели;

Теги: Коронавирус, Украина, карантин, области, статистика

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