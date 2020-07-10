Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили заболевание коронавирусом, увеличилось еще на 118 человек. Четверо из них - медики.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

“Количество больных коронавирусом в столице, к сожалению, не уменьшается. За минувшие сутки заболевание подтвердили еще у 118-ти человек. Среди них – четверо медиков. На сегодня в Киеве уже 5990 подтвержденных случаев заболевания COVID-19”, – сказал он.

Среди заболевших:

61 женщина в возрасте от 19-ти до 93-х лет;

4 девочки – от одного года до шести;

48 мужчин в возрасте от 18 до 84-х лет;

5 мальчиков – от 6 до 14 лет.

В медучреждения столицы госпитализировали 17 пациентов. Остальные – на самоизоляции под контролем врачей. Выздоровела за минувшие сутки 71 человек. Всего коронавирус преодолели 2033 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе – 24, в Святошинском – 17 и в Дарницком районе – 16 случаев.

Кличко также отметил, что в столице коронавирусом болеет много детей. Только за последние 4 недели заболели 183 ребенка.

“Всего за весь период заболели 464 ребенка. 183 из них – только за последние 4 недели. В больницах сегодня находится 21 маленький пациент. Болеют в Киеве и младенцы, и подростки. Самому маленькому из инфицированных жителей столицы на момент выявления болезни было всего несколько дней. Больше всего болеют дети в возрасте от 5 до 14 лет”, – сказал он.