Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
“Количество больных коронавирусом в столице, к сожалению, не уменьшается. За минувшие сутки заболевание подтвердили еще у 118-ти человек. Среди них – четверо медиков. На сегодня в Киеве уже 5990 подтвержденных случаев заболевания COVID-19”, – сказал он.
Среди заболевших:
- 61 женщина в возрасте от 19-ти до 93-х лет;
- 4 девочки – от одного года до шести;
- 48 мужчин в возрасте от 18 до 84-х лет;
- 5 мальчиков – от 6 до 14 лет.
В медучреждения столицы госпитализировали 17 пациентов. Остальные – на самоизоляции под контролем врачей. Выздоровела за минувшие сутки 71 человек. Всего коронавирус преодолели 2033 жителя Киева.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе – 24, в Святошинском – 17 и в Дарницком районе – 16 случаев.
Кличко также отметил, что в столице коронавирусом болеет много детей. Только за последние 4 недели заболели 183 ребенка.
“Всего за весь период заболели 464 ребенка. 183 из них – только за последние 4 недели. В больницах сегодня находится 21 маленький пациент. Болеют в Киеве и младенцы, и подростки. Самому маленькому из инфицированных жителей столицы на момент выявления болезни было всего несколько дней. Больше всего болеют дети в возрасте от 5 до 14 лет”, – сказал он.
- В Украине по состоянию на 10 июля зафиксировано уже 52 тысячи 43 случая заболевания COVID-19, новых случаев – 819.