Об этом свидетельствуют данные на сайте СНБО.
За последние сутки обнаружили 819 инфицированных. Всего в Украине от осложнений заболевания умерли 1345 человек, из них 18 – за последние сутки.
Выздоровели от болезни 24 800, из них за сутки – 1016.
Больше всего новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки выявлено в Закарпатской области – 112, Львовской области – 82, Ровенской области – 74, и Киеве – 118 человек.
Новых случаев коронавирусной инфекции не обнаружено только в Луганской области.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область – 2060 случаев;
- Волынская область – 2932 случая;
- Днепропетровская область – 1137 случаев;
- Донецкая область – 751 случай;
- Житомирская область – 1512 случаев;
- Закарпатская область – 3734 случая;
- Запорожская область – 610 случаев;
- Ивано-Франковская область – 2915 случаев;
- Кировоградская область – 670 случаев;
- м. Киев – 5990 случаев;
- Киевская область – 2940 случаев;
- Львовская область – 6763 случая;
- Луганская область – 90 случаев;
- Николаевская область – 467 случаев;
- Одесская область – 2108 случаев;
- Полтавская область – 330 случаев;
- Ровенская область – 4454 случая;
- Сумская область – 332 случая;
- Тернопольская область – 2174 случая;
- Харьковская область – 2577 случаев;
- Херсонская область – 203 случая;
- Хмельницкая область – 881 случай;
- Черновицкая область – 5096 случаев;
- Черкасская область – 725 случаев;
- Черниговская область – 592 случая.
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