Об этом свидетельствуют данные на сайте СНБО.

За последние сутки обнаружили 819 инфицированных. Всего в Украине от осложнений заболевания умерли 1345 человек, из них 18 – за последние сутки.

Выздоровели от болезни 24 800, из них за сутки – 1016.

Больше всего новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки выявлено в Закарпатской области – 112, Львовской области – 82, Ровенской области – 74, и Киеве – 118 человек.

Новых случаев коронавирусной инфекции не обнаружено только в Луганской области.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область – 2060 случаев;
  • Волынская область – 2932 случая;
  • Днепропетровская область – 1137 случаев;
  • Донецкая область – 751 случай;
  • Житомирская область – 1512 случаев;
  • Закарпатская область – 3734 случая;
  • Запорожская область – 610 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 2915 случаев;
  • Кировоградская область – 670 случаев;
  • м. Киев – 5990 случаев;
  • Киевская область – 2940 случаев;
  • Львовская область – 6763 случая;
  • Луганская область – 90 случаев;
  • Николаевская область – 467 случаев;
  • Одесская область – 2108 случаев;
  • Полтавская область – 330 случаев;
  • Ровенская область – 4454 случая;
  • Сумская область – 332 случая;
  • Тернопольская область – 2174 случая;
  • Харьковская область – 2577 случаев;
  • Херсонская область – 203 случая;
  • Хмельницкая область – 881 случай;
  • Черновицкая область – 5096 случаев;
  • Черкасская область – 725 случаев;
  • Черниговская область – 592 случая.