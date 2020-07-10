В Украине по состоянию на 10 июля зафиксировано уже 52 тысячи 43 случая заболевания COVID-19, новых случаев - 819.

Об этом свидетельствуют данные на сайте СНБО.

За последние сутки обнаружили 819 инфицированных. Всего в Украине от осложнений заболевания умерли 1345 человек, из них 18 – за последние сутки.

Выздоровели от болезни 24 800, из них за сутки – 1016.

Больше всего новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки выявлено в Закарпатской области – 112, Львовской области – 82, Ровенской области – 74, и Киеве – 118 человек.

Новых случаев коронавирусной инфекции не обнаружено только в Луганской области.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 2060 случаев;

Волынская область – 2932 случая;

Днепропетровская область – 1137 случаев;

Донецкая область – 751 случай;

Житомирская область – 1512 случаев;

Закарпатская область – 3734 случая;

Запорожская область – 610 случаев;

Ивано-Франковская область – 2915 случаев;

Кировоградская область – 670 случаев;

м. Киев – 5990 случаев;

Киевская область – 2940 случаев;

Львовская область – 6763 случая;

Луганская область – 90 случаев;

Николаевская область – 467 случаев;

Одесская область – 2108 случаев;

Полтавская область – 330 случаев;

Ровенская область – 4454 случая;

Сумская область – 332 случая;

Тернопольская область – 2174 случая;

Харьковская область – 2577 случаев;

Херсонская область – 203 случая;

Хмельницкая область – 881 случай;

Черновицкая область – 5096 случаев;

Черкасская область – 725 случаев;

Черниговская область – 592 случая.