Автоматическая межпланетная станция Европейского космического агентства (ESA) Mars Express запечатлела на поверхности Марса причудливое изображение, напоминающее фигуру ангела с нимбом и сердце.

Об этом сообщается на сайте ESA.

Снимки были получены бортовой стереокамерой высокого разрешения аппарата Mars Express.

Необычное изображение находится в южной полярной области Марса. По словам ученых, оно напоминает рождественского ангела.

Южный полюс обычно покрыт ледяной шапкой толщиной 1,5 км, диаметром около 400 км и объемом 1,6 миллиона кубических км, из которых чуть более 12% составляет водяной лед. Остальная часть “шапки” в основном состоит из “сухого льда” (твердого диоксида углерода), который замерзает зимой и затем сублимируется (превращается из твердого вещества в газ) летом.

Необычное изображение “ангела” появилось после того, как растаял лед (сейчас на Марсе теплое время года). Оно сформировано за счет сублимации льда, эрозии горных пород и падения метеорита.

СПРАВКА. Mars Express — действующая автоматическая межпланетная станция Европейского космического агентства, предназначенная для изучения Марса. Космический аппарат состоит из орбитальной станции (искусственного спутника Марса) и спускаемого аппарата с автоматической марсианской станцией “Бигль-2”. Станция была запущена 2 июня 2003 года.