Об этом сообщается на сайте ESA.
Снимки были получены бортовой стереокамерой высокого разрешения аппарата Mars Express.
Необычное изображение находится в южной полярной области Марса. По словам ученых, оно напоминает рождественского ангела.
Южный полюс обычно покрыт ледяной шапкой толщиной 1,5 км, диаметром около 400 км и объемом 1,6 миллиона кубических км, из которых чуть более 12% составляет водяной лед. Остальная часть “шапки” в основном состоит из “сухого льда” (твердого диоксида углерода), который замерзает зимой и затем сублимируется (превращается из твердого вещества в газ) летом.
Необычное изображение “ангела” появилось после того, как растаял лед (сейчас на Марсе теплое время года). Оно сформировано за счет сублимации льда, эрозии горных пород и падения метеорита.
СПРАВКА. Mars Express — действующая автоматическая межпланетная станция Европейского космического агентства, предназначенная для изучения Марса. Космический аппарат состоит из орбитальной станции (искусственного спутника Марса) и спускаемого аппарата с автоматической марсианской станцией “Бигль-2”. Станция была запущена 2 июня 2003 года.
- Ранее марсоход Curiosity американского аэрокосмического агентства NASA сделал уникальные снимки Земли и Венеры с поверхности Красной планеты.