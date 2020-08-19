Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Во время посещения “Хортицы” Зеленский посмотрел выступление группы “Сечевые казаки”.
По данным ОП, “его участники не только продемонстрировали президенту мастерство применения различного оружия, но и проверили на смелость – саблей разрубили огурец на его ладони”.
Фото: Офис президента
Они также обратились к Главе государства и министру с предложением реализовать национальный проект “Настоящий казак”, в рамках которого не только испытывали бы смельчаков, но и рассказывали об украинских традициях, культуре. В память о встрече Владимиру Зеленскому и Александру Ткаченко подарили подковы на счастье.
Президент посетил церковь Покрова Пресвятой Богородицы на территории заповедника и коротко пообщался с посетителями Сечи.
- Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского продолжает снижаться и сейчас составляет менее 34%.