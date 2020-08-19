В рамках рабочей поездки в Запорожскую область президент Владимир Зеленский посетил представление артистов из конного театра на острове Хортица, которые показывали трюки с использованием сабель и плетей.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Во время посещения “Хортицы” Зеленский посмотрел выступление группы “Сечевые казаки”.

По данным ОП, “его участники не только продемонстрировали президенту мастерство применения различного оружия, но и проверили на смелость – саблей разрубили огурец на его ладони”.

Фото: Офис президента

Они также обратились к Главе государства и министру с предложением реализовать национальный проект “Настоящий казак”, в рамках которого не только испытывали бы смельчаков, но и рассказывали об украинских традициях, культуре. В память о встрече Владимиру Зеленскому и Александру Ткаченко подарили подковы на счастье.

Президент посетил церковь Покрова Пресвятой Богородицы на территории заповедника и коротко пообщался с посетителями Сечи.