Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского продолжает снижаться и сейчас составляет менее 34%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова совместно с центром SOCIS.

Так, респондентам был задан вопрос, за кого бы они отдали голоса, если бы президентские выборы проходили уже в ближайшее воскресенье.

Среди тех, кто определился и пойдет на выборы, за Владимира Зеленского готовы отдать голоса 33,4 %. В опросе Центра Разумкова, который был обнародован в июле, Зеленского поддерживали 36,8 %. В апреле действующего главу государства готовы были поддержать 45,1 % опрошенных.

В то же время вырос рейтинг оппонента Зеленского на президентских выборах – пятого президента Петра Порошенко. Так, сейчас за него готовы отдать голоса 17,8 % респондентов. Согласно июльскому опросу, таких было 15,3 %. В апреле в поддержку Порошенко высказались 12,8 % респондентов.

На третьем месте по уровню поддержки находится Юрий Бойко с рейтингом 15,7 % (в предыдущем опросе было 17,2 %).

Юлия Тимошенко набирает сейчас 8,8 % голосов опрошенных (в начале июля было 7,8 %).

Если бы второй тур президентских выборов с участием Зеленского и Порошенко проводился сейчас, то среди тех, кто определился и пойдет голосовать, Зеленского поддержали бы 68,4 % респондентов, а Порошенко – 31,6 %.

С начала прошлого месяца эти показатели изменились. Так, за Зеленского тогда готовы были проголосовать во втором туре 71,5 % опрошенных, а за Порошенко – 28,5 %.

Стоит отметить, что в первом туре президентских выборов 2019 года Зеленский набрал 30,24 % голосов избирателей, а Порошенко – 15,95 %. Во втором туре за Зеленского проголосовали 73,22 % украинцев, а за Порошенко 24,45 %.

Исследование проводилось в период с 21 по 28 июля 2020 года методом стандартизированного интервью “face-to-face” по месту жительства респондентов. Результаты представляют взрослое население Украины в целом (старше 18 лет) без учета неподконтрольных территорий АР Крым, части Донецкой и Луганской областей по таким показателям, как возраст, пол, тип поселения (город/село) и разделение страны на области. Всего опрошено 4 тыс. респондентов в возрасте старше 18 лет.