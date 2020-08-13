Об этом он сказал в интервью “Украинскому радио”.

“Меня за это критикуют, но пусть критикуют. Я говорю не то, что они хотят слышать. Общаться надо со всеми, я еще раз повторяю. Можно допускать даже в разговорах разные варианты, нюансы, но никогда не подписывай документы. Потому что действуют не слова, не телеканалы, не шоу, а действуют документы”, – сказал Кравчук.

Он также рассказал, что на оккупированных территориях массово распространяется российская пропаганда и делается это, по его словам, не только с помощью СМИ.

“У меня есть знакомые, они мне приносят детские книги школ, программы школ, книги, которые выпускаются, печатную продукцию. Я когда-то отвел целый день и не мог всего прочитать, это по сравнению со Сталиным, то что было при Сталине – мелочь. Там есть вещи, и комсомол, и все, что было. Я задаю себе вопрос – так учат детей? Это уже шесть лет так делается. Плюс, если добавить к этому ежедневную пропаганду российских СМИ”, – добавил он.