Первый президент Украины, а ныне и глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук дал интервью российской пропагандистке Ольге Скабеевой.

С ним связались по видеосвязи в эфире программы “60 минут” на телеканале “Россия 1”.

Скабеева первым делом спросила у Кравчука, как тот “намерен доминировать на переговорах по Донбассу”.

“Буду делать все, чтобы мы слышали друг друга”, – ответил он.

Политик сказал пропагандистке, что у него “нет амбиций и карьерных целей, и в этом году “исполнилось 64 года, как он у власти”. При этом, он поинтересовался, сколько лет журналистке.

Кравчук сказал, что будет добиваться, чтобы на Донбассе был мир. Он считает, что “мир не может быть за счет одного или за счет интересов другого. Только движение навстречу друг другу”.

Скабеева во время разговора сказала, что не считает Донбасс Украиной.

“Слушайте своего президента”, – сказал в ответ Кравчук, очевидно имея в виду, что сам Владимир Путин считает, что “ДНР” и “ЛНР” – это Украина.

Также Скабеева спрашивала у Кравчука поддерживает ли он идею о прямых переговорах с представителями ОРДЛО, на что тот сказал, что раз это Украина – “пусть приезжают в Киев договариваться”.

В целом, Кравчук и Скабеева разговаривали на протяжении 20 минут.

Первый президент Украины обратил внимание на то, что ни слова не сказал, что Россия бомбила Донбасс, в то время как Скабеева дважды повторила, что Украина “6 лет истребляла население Донбасса”.

В завершение разговора он пригласил журналистку в Украину, заверив, что сумеет ее переубедить.

“Приезжайте в Киев, я вас приглашаю. Я вас посажу в красивое кресло, сяду в таком же красивом кресле напротив. Поставим перед собой монитор, и мы будем говорить с вами два часа. Я абсолютно уверен, что вы поменяете свою точку зрения, невзирая на специальную подготовку”, – сказал Кравчук.

В ответ Скабеева “поблагодарила” его за приглашение, но заявила, что в Киеве “уж больно много националистов”. Также она напомнила, что находится в списке “Миротворца”, потому опасается за свою жизнь. После завершения связи ведущая обвинила Кравчука в лицемерии.