Об этом сообщает пресс-служба делегации Украины в ТКГ.
Делегация напоминает, что сейчас приоритетом является реализация следующих мероприятий:
- сохранение режима прекращения огня;
- беспрепятственный доступ Международного комитета Красного креста и других международных гуманитарных организаций к удерживаемым лицам;
- освобождение удерживаемых лиц;
- разблокирование российской стороной работы КПВВ;
- обеспечение свободного и беспрепятственного доступа Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе ко всей территории Украины;
- допуск миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на оккупированные территории для обеспечения контроля ядерных объектов.
Однако представители делегации России пытаются вести разговоры о другом.
“Российская сторона несколько раз пыталась перевести обсуждение от практических шагов по выполнению Нормандских и Минских договоренностей. Однако глава украинской делегации Леонид Кравчук жестко напомнил представителям РФ, что РФ является стороной конфликта, оккупирует Крым и ОРДЛОУ, является участником ТКГ при посредничестве ОБСЕ”, — говорится в сообщении украинской делегации.
Кроме этого, Кравчук, согласно сообщению пресс-службы, заявил, что Украина будет продолжать консультации “только в случае, если они будут иметь действенный практический смысл”. Дополнительных разъяснений относительно того, можно ли это заявление понимать как готовность Украины прекратить работу в группе в случае дальнейшего блокирования переговоров российской стороной, не предоставлено.
Также сообщают, что Кравчук предложил с 24 февраля начать перевозки граждан и гуманитарных грузов (в случае обращения международных организаций) через КПВВ “Золотое”. Ответ российской стороны ожидается.
Продвижений в вопросе о предоставлении доступа МАГАТЭ во временно оккупированные Донецк и Луганск нет, хотя запрос отправлен еще 2 месяца назад.
“Украина оставляет за собой право обращаться к мировому сообществу, правительствам и организациям с тем, чтобы давление на РФ усиливалось, указанная инспекция была проведена, а Украина смогла выполнить свои обязательства в рамках Соглашения между Украиной и МАГАТЭ о применении гарантий в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия и Дополнительного протокола к этому соглашению”, — пишет пресс-служба.
- В четверг, 21 января, состоялось первое в текущем году заседание Трехсторонней контактной группы на уровне глав делегаций. Участие впервые принял заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак. Об итогах заседания — в материале.