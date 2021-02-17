Сегодня, 17 февраля, в режиме видеоконференции состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы. Россия блокировала работу, глава делегации Украины Леонид Кравчук заявил, что Украина будет продолжать консультации только если они будут действенными.

Об этом сообщает пресс-служба делегации Украины в ТКГ.

Делегация напоминает, что сейчас приоритетом является реализация следующих мероприятий:

сохранение режима прекращения огня;

беспрепятственный доступ Международного комитета Красного креста и других международных гуманитарных организаций к удерживаемым лицам;

освобождение удерживаемых лиц;

разблокирование российской стороной работы КПВВ;

обеспечение свободного и беспрепятственного доступа Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе ко всей территории Украины;

допуск миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на оккупированные территории для обеспечения контроля ядерных объектов.

Однако представители делегации России пытаются вести разговоры о другом.

“Российская сторона несколько раз пыталась перевести обсуждение от практических шагов по выполнению Нормандских и Минских договоренностей. Однако глава украинской делегации Леонид Кравчук жестко напомнил представителям РФ, что РФ является стороной конфликта, оккупирует Крым и ОРДЛОУ, является участником ТКГ при посредничестве ОБСЕ”, — говорится в сообщении украинской делегации.

Кроме этого, Кравчук, согласно сообщению пресс-службы, заявил, что Украина будет продолжать консультации “только в случае, если они будут иметь действенный практический смысл”. Дополнительных разъяснений относительно того, можно ли это заявление понимать как готовность Украины прекратить работу в группе в случае дальнейшего блокирования переговоров российской стороной, не предоставлено.

Также сообщают, что Кравчук предложил с 24 февраля начать перевозки граждан и гуманитарных грузов (в случае обращения международных организаций) через КПВВ “Золотое”. Ответ российской стороны ожидается.

Продвижений в вопросе о предоставлении доступа МАГАТЭ во временно оккупированные Донецк и Луганск нет, хотя запрос отправлен еще 2 месяца назад.

“Украина оставляет за собой право обращаться к мировому сообществу, правительствам и организациям с тем, чтобы давление на РФ усиливалось, указанная инспекция была проведена, а Украина смогла выполнить свои обязательства в рамках Соглашения между Украиной и МАГАТЭ о применении гарантий в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия и Дополнительного протокола к этому соглашению”, — пишет пресс-служба.