Об этом проинформировали в пресс-службе посольства США в Украине.

Кристина Квин сменила на этом посту Уильяма Тейлора.

Стоит отметить, что ранее (с 31 мая по 18 июня 2019 года) Квин уже занимала пост главы посольства. В течение последних нескольких месяцев она занимала должность заместителя Уильяма Тейлора.

“Наша заместитель председателя миссии США в Украине Кристина Квин теперь стала временным поверенным в делах США”, – говорится в сообщении посольства.

Диппредставительство также обнародовало видеообращение Кристины Квин к украинцам. Дипломат, в частности, заверила в продолжении поддержки Украины.

“Я нахожусь в Украине уже где-то шесть месяцев… Я с восторгом встречаю новые вызовы и большую ответственность на посту руководителя команды посольства США в Украине. Мы тесно сотрудничаем с украинскими партнерами ради продвижения наших общих целей. В то время, когда руководство посольства меняется, наша политика сильной поддержки Украины остается стабильной. Команда нашего посольства и в дальнейшем будет работать в тесном партнерстве с украинским Правительством и гражданским обществом, поддерживая суверенитет и территориальную целостность Украины, а также реформы, которые помогут Украине построить свое процветающее европейское будущее”, – подчеркнула Квин.

Она добавила, что Украина в последнее время “достигла значительного прогресса”. Квин также пообещала приложить усилия для укрепления отношений между нашей страной и США.

С 2013 по 2019 гг. Кристина Квин работала в должности исполняющего обязанности заместителя главы Миссии/ министра-советника по экономическим вопросам в посольстве США в Париже. До 2013 года она также работала в посольствах США в Таиланде, Великобритании, России и на Филиппинах.

Также она была директором по вопросам Евросоюза, Украины и Беларуси в Совете национальной безопасности в Исполнительном аппарате президента США.