Крупная канадская авиакомпания Air Canada прекратила выполнение всех рейсов в США в связи с карантинными ограничениями из-за распространения коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Временное ограничение введено на месяц, до 22 мая.

“Air Canada объявляет о прекращении плановых рейсов в США после 26 апреля через соглашение между правительствами Канады и США о продлении на месяц ограничений на пересечение границы. Air Canada намерена восстановить сообщение из США 22 мая при условии отсутствия дальнейших правительственных ограничений”, – сказано в сообщении.

Те, кто уже приобрели билеты на рейсы авиакомпании, смогут их поменять бесплатно.

Также в компании напомнили, что с 16 марта сократили количество рейсов на 90 % из-за пандемии.

Последний запланированный коммерческий рейс из США в Канаду состоится 26 апреля.

Справка. Air Canada – крупнейшая канадская авиакомпания, специализирующаяся на внутренних и международных рейсах. Она входит в число 20 крупнейших авиакомпаний мира, и в 2019 году обслужил более 51 миллиона клиентов.